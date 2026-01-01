اعتقال العشرات وإصابات خلال مداهمات بالضفة والقدس

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة مداهمات واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، اعتقلت خلالها العشرات من الفلسطينيين، بينما أصيب عدد من الشبان برصاص الاحتلال وحالات اختناق خلال مواجهات محدودة مع القوات المقتحمة في بعض المناطق.

في قلقيلية شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وانتشرت في جميع أحيائها، وداهمت عشرات المنازل وفتشتها وعاثت فيها فسادا، واعتقلت 17 فلسطينيا، من بينهم والد الشهيد محمد الباز وشقيقاه براء وعبود، والدكتور ياسر حماد، والشاب عبد الله شريم.

وفي نابلس، اعتقلت قوات خاصة الشاب عماد بعارة بعد اقتحام منزله في حي التعاون الأوسط، حيث تم تفجير باب المنزل وتحطيم محتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الشخشير بعد مداهمة منزله في شارع 10، واقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق نابلس وداهمت عدة منازل.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين، واعتقلت الأسير المحرر منصور ملحم من منزله، فيما اعتقلت الشاب أنس شريف الطيطي خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل، والشاب حسين عماد حسين جودة في بلدة رافات غرب سلفيت.

وأصيب شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل، خلال اقتحام بلدة عرابة جنوب جنين في الضفة الغربية. وأدى إطلاق الرصاص الحي إلى إصابة أحد الشابين بجراح خطيرة، ونُقلا على إثرها إلى مركز طبي لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، احتجز الاحتلال عددا من الشبان في ساحة البلدة، فيما اقتحمت قوة راجلة منطقة دوار السينما وسط جنين، دون تسجيل مداهمات أو اعتقالات إضافية.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة قباطية خلال اقتحامها للمنطقة، ضمن سلسلة الحملات العسكرية المتكررة في الضفة الغربية.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال المدينة، واعتقلت الشابين خالد أبو لطيفة ومحمد الزواوي بعد مداهمة منزليهما.

وأصيب ثلاثة شبان خلال اقتحام قوات الاحتلال مدخل مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس، وسط انتشار عسكري مكثف في المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال شارع القدس عند مدخل المخيم بعدة آليات عسكرية، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان جراء استنشاق الغاز.

وأعلنت طواقم الهلال الأحمر استلام إصابتين جراء اعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال، ونقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وشهد المخيم مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، كما اندلع حريق على سطح أحد المباني نتيجة كثافة إطلاق قنابل الغاز قرب مدخل المخيم، في وقت استمرت فيه قوات الاحتلال في الاقتحام.