الاحتلال يفجر منزل عائلة الشهيد وليد صبارنة في بيت أمر شمال الخليل

الخميس 19 فبراير 2026 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفجر منزل عائلة الشهيد وليد صبارنة في بيت أمر شمال الخليل



رام الله/سما/

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الاربعاء، منزل عائلة الشهيد وليد محمد خليل صبارنة (18 عاماً)، واعتقلت الشاب نبيل مرشد صبارنة (19 عاماً)، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وانتشرت في منطقة عصيدة، وأغلقتها بالكامل، ومنعت حركة تنقل المواطنين، قبل أن تعتقل الشاب نبيل صبارنة.

وأضافت المصادر أن الاحتلال داهم منزل عائلة الشهيد وليد صبارنة، وأجبر عدداً كبيراً من الأهالي في المنطقة على إخلاء منازلهم، ثم فجّر الطابق الأخير من المنزل المكون من ثلاثة طوابق.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت العائلة في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي بهدم المنزل.

يذكر أن الشهيد وليد صبارنة استشهد مع الشهيد عمران إبراهيم الأطرش (18 عاماً) من مدينة الخليل، استشهدا في 18 نوفمبر 2025 جنوب بيت لحم، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما، عقب تنفيذ عملية مزدوجة عند مفترق مستوطنة "غوش عتصيون" أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة ثمانية آخرين، حسب الاعلام الاسرائيلي.

 

