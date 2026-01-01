الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية دعم لجنة إدارة غزة

بروكسل/سما/

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية تقديم الدعم للجنة الوطنية لإدارة غزة.

وبحسب الوكالة، فإن المشاورات الأوروبية تتركز حول آليات الدعم المحتملة، سواء على المستوى المالي أو الفني، بما يسهم في دعم جهود الإدارة المحلية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وفي وقت سابق، كشف الاتحاد الأوروبي عن توجهه لتوسيع برنامج تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية؛ ليشمل قطاع غزة، في خطوة تعكس تحركات دولية متسارعة لترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية في القطاع بعد الحرب.

وسيناقش وزراء خارجية الدول الأوروبية الوضع في غزة خلال اجتماع في بروكسل يوم 23 فبراير الجاري.

وتأتي هذه التحركات في سياق اتصالات ومداولات أوروبية مستمرة مع أطراف إقليمية ودولية، بهدف بلورة تصور متكامل لدعم إدارة غزة وضمان استدامة الخدمات الأساسية، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع الشركاء المعنيين.