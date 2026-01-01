لجنة الانتخابات المركزية تُنهي البت في الاعتراضات على سجل الناخبين في فلسطين

رام الله/سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، يوم الأربعاء، انتهاءها من الدراسة والبت في جميع الاعتراضات والطعون المقدمة على سجل الناخبين الابتدائي خلال مرحلة النشر والاعتراض.

وأوضحت اللجنة أنها تلقت خلال فترة النشر والاعتراض ما مجموعه 194 طلبا توزعت بين اعتراض على الغير، وطلب تصحيح بيانات، وتحديث بيانات لحاملي جوازات السفر الأجنبية، إذ جرى التعامل معها وفقا للإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها، وبما يضمن الدقة والعدالة.

وبينت اللجنة أنها قررت قبول 131 طلبا، فيما تم رفض 63 طلبا آخر بعد استكمال التدقيق والتحقق من الوثائق والمعطيات ذات الصلة، ولكن طعنا واحدا فقط تم توجيهه إلى محكمة قضايا الانتخابات. علما أن هذه المعطيات تؤكد سلامة عمل اللجنة ودقتها ومهنيتها، وحرصها على تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الاعتراض والطعن ضمن الضمانات القانونية المكفولة.

وأضافت أنه مع الانتهاء الرسمي من بت المحكمة في الطعن الوحيد المقدم، تنتهي مرحلة النشر والاعتراض ويصبح سجل الناخبين نهائيا ومعتمدا للترشح والاقتراع.

وأشارت اللجنة إلى أنها تستعد حاليا للانتقال إلى المرحلة التالية من العملية الانتخابية، والمتمثلة في تلقي طلبات الترشح، وذلك خلال الفترة من صباح يوم 23 شباط/فبراير وحتى ظهر يوم الأول من آذار/مارس، وفق الجدول الزمني المعتمد.