رئيس وزراء كندا يطلق خطة للتخلص من “الحماية الأمريكية”: لن نظلّ رهينة قرارات غيرنا

وكالات / سما/

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الثلاثاء، خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية، والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

ويأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا، في حين تهدّد مواقف ترامب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

واعتبر رئيس الوزراء الكندي، أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية، تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأمريكية.حسب فرانس برس.

وقال كارني: “لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا”. وأضاف “لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتماداً على جهات أخرى، لم نعد قادرين على الاستمرار فيه”.

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترامب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين، والذي تقوده الولايات المتحدة، يعاني من “تصدع” بسبب ترامب.

وتناول كارني أيضاً خطاباً ألقاه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأسبوع الماضي، في مؤتمر ميونخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأمريكية والكندية.

وقال كارني، في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن “روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن القومية المسيحية”. وشدّد على أن “القومية الكندية هي قومية مدنية”، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي.

ومن جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار “يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أمريكي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا”.

وإضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي، مدى السنوات الـ 5 المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية، متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات الـ 10 المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه “رهان كبير على كندا”. وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس: إن “حجم التمويل الجديد غير مسبوق”، مضيفاً أن “نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال قوات مسلّحة كندية أقوى”.

وفي ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسمياً إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم “سايف”، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا “قاعدة صناعية-دفاعية محلية، لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا”.