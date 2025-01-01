  1. الرئيسية
قاضية أميركية ترفض محاولة ترمب ترحيل طالب فلسطين في جامعة كولومبيا

الأربعاء 18 فبراير 2026 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قاضية أميركية ترفض محاولة ترمب ترحيل طالب فلسطين في جامعة كولومبيا



وكالات - سما-

رفضت قاضية أميركية متخصصة في قضايا الهجرة مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لترحيل الطالب بجامعة كولومبيا محسن ​المهداوي، الذي اعتُقل، العام الماضي، عقب مشاركته في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.

وشرح محامو المهداوي، بالتفصيل، قرار قاضية الهجرة، في مذكرةٍ قدّموها، أمس الثلاثاء، أمام محكمة استئناف اتحادية في نيويورك كانت تنظر في الحكم الذي أدى إلى الإفراج عن الطالب من احتجاز تابع لسلطات الهجرة، في أبريل (نيسان) الماضي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وهذه أحدث قضية ‌يرفض فيها ‌قاض مختص بقضايا الهجرة دعوى ​قُدمت ‌في إطار ⁠جهد ​أوسع من ⁠إدارة ترمب لاحتجاز وترحيل طلاب غير أميركيين يحملون آراء مؤيدة للفلسطينيين أو معارِضة لإسرائيل ممن شاركوا في نشاطات طلابية داخل الجامعات.

وفي قرار صادر يوم الجمعة، قالت قاضية الهجرة نينا فرويس، ومقرّها تشيلمسفورد بولاية ماساتشوستس، إن وزارة الأمن الداخلي لم تقدم ما يكفي ⁠لإثبات أن الطالب يجب ترحيله، بعدما ‌اعتمدت في ذلك على مستند ‌غير موثَّق وقَّعه وزير الخارجية ​ماركو روبيو.

وقال المهداوي، في ‌بيان: «هذا القرار خطوة مهمة نحو صَون ‌ما حاول الخوف أن يدمّره: الحق في التعبير من أجل السلام والعدالة».

ولدى الإدارة خيار الطعن على قرار القاضية أمام مجلس استئناف قضايا الهجرة، وهو جهة تابعة لوزارة العدل ‌الأميركية.

ووُلد المهداوي ونشأ داخل مخيم للاجئين في الضفة الغربية، واعتُقل في أبريل 2025 لدى وصوله لإجراء مقابلة تخص طلبه للحصول على الجنسية الأميركية. وأصدر قاض في ذلك الوقت أمراً يمنع إدارة ترمب من ترحيله من الولايات المتحدة أو نقله خارج ولاية فيرمونت.

وبعد احتجازه لمدة أسبوعين، خرج المهداوي من المحكمة ​الاتحادية في بيرلنغتون بولاية فيرمونت، ​وذلك بعد أن أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيفري كروفورد بالإفراج عنه.

