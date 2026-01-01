إسرائيل تسمح بدخول 10 آلاف مصل للأقصى في رمضان بشروط عمرية وتصاريح

القدس المحتلة/سما/

صادق المستوى السياسي في اسرائيل على مخطط دخول مصلّين فلسطينيين لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان وفقًا لتوصيات الاجهزة الأمنية.

في إطار المخطط، تمت الموافقة على دخول 10,000 مصل فلسطيني إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة يوم الجمعة طوال شهر رمضان، وذلك شريطة الحصول مسبقا على تصريح يومي مخصّص لكل صلاة جمعة.

وسيسمح بدخول الرجال من سن 55 عامًا وما فوق، والنساء من سن 50 عامًا وما فوق، والأطفال حتى سن 12 عامًا برفقة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فقد شدد أن جميع التصاريح مشروطة بالحصول على موافقة أمنية مسبقة من الجهات الأمنية المختصة. كما سيُلزم السكان الذين يخرجون للصلاة في المسجد الأقصى بإجراء توثيق رقمي (تأكيد الرجوع) عند المعابر لدى عودتهم إلى الضفة الغربية في نهاية يوم الصلاة.