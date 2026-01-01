  1. الرئيسية
فتوح يدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على آثار سبسطية

الأربعاء 18 فبراير 2026 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على آثار سبسطية



سبسطية/سما/

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار الاحتلال بالاستيلاء على نحو كيلو مترين مربعين من أراضي بلدتي سبسطية وبرقة شمال نابلس، وإصدار أمر استملاك للموقع الأثري في سبسطية لتخصيصه للمستوطنين، يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي ومحاولة لفرض وقائع غير مشروعة على الارض.

وأضاف، في بيان اليوم الأربعاء، ان تحويل موقع أثري وتاريخي الى مرفق استيطاني دائم يندرج ضمن سياسة ضم مقنعة تخالف اتفاقية تمس بحقوق الملكية الخاصة والعامة وبالتراث الثقافي للشعب الفلسطيني.

كما حذر فتوح من توسيع ساعات اقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى خلال شهر رمضان تحت غطاء ما يسمى الاستعدادات الأمنية، معتبرا أن ذلك يشكل مساسا خطيرا بحرية العبادة وتغييرا للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس المحتلة.

واكد فتوح ان هذه الاجراءات المتزامنة تعكس توجها منظما لتكريس الاستيطان وتهويد الارض وتطهير عرقي ينفذ بخطط منهجية لسرقة الآلاف الدونمات.

ودعا فتوح المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة واليونسكو والهيئات المختصة بحماية التراث الثقافي إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية واتخاذ تدابير عملية لوقف هذه الانتهاكات بما في ذلك محاسبة سلطة الاحتلال عن انتهاكاتها للقانون الدولي والقرارات الدولية.

