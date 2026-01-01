  1. الرئيسية
الاحتلال يهدم منزلا في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت

الثلاثاء 17 فبراير 2026 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلا في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت



رام الله/سما/

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلاً في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، تعود ملكيته للمواطن أنس مرعي.

وأفاد مواطنون بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافات عسكرية، وفرضت طوقاً في محيط المنزل المستهدف، قبل الشروع بعملية الهدم، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، وتشريد أفراد العائلة.

وأضاف ذات المصدر أن عملية الهدم جاءت بذريعة البناء دون ترخيص في مناطق مصنفه ج،

وتشهد بلدات وقرى محافظة سلفيت تصعيداً متواصلاً يتمثل في عمليات الهدم والإخطارات واعتداءات المستوطنين، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاستهداف للمنازل والمنشآت السكنية والزراعية في المنطقة.

