  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة والاحتلال يحاصر سلفيت

الثلاثاء 17 فبراير 2026 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة والاحتلال يحاصر سلفيت



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين، إضافة إلى اقتحام منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها واحتجاز قاطنيها وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية لساعات.

وفي محافظة سلفيت، نفذت قوات الاحتلال اقتحاما واسعا للمدينة وحاصرتها، وحولت خمسة منازل إلى ثكنات ومراكز للتحقيق الميداني بعد إخلاء سكانها، مع تسجيل اعتداءات بالضرب على بعض المعتقلين.

كما حلقت طائرات الاحتلال المروحية على ارتفاع منخفض ونفذت إنزالات جوية بالتزامن مع انتشار قوات راجلة في المنطقة.

وفي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الباسط معطان من قرية برقا شرقًا، والمواطن ناجح عاصي من حي البالوع بالبيرة، إضافة إلى الشيخ محمد صالح من مخيم الجلزون شمالا.

وفي نابلس، اقتحمت بلدة تل واعتقلت يوسف إبراهيم زيدان، كما اعتقلت الشاب أدهم طه حمايل من بلدة بيتا جنوب المدينة.

وأعلن محافظ سلفيت مصطفى طقاطقة تعطيل العمل في الدوائر الرسمية بالمحافظة اليوم الثلاثاء، حرصا على سلامة الموظفين والمواطنين.

يواصل جيش الاحتلال تنفيذ اقتحامات يومية لمناطق متفرقة في الضفة الغربية، في إطار تصعيد ممنهج للانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وخلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 شباط/فبراير 2026، ارتكبت قوات الاحتلال والمستوطنون 1197 انتهاكا بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ارتفاع لافت بوتيرة الاعتداءات.

وشملت هذه الانتهاكات الممتلكات الخاصة والعامة، حيث سجلت 40 عملية هدم وتدمير لمنازل وممتلكات، إضافة إلى 20 حالة اعتداء ومصادرة لممتلكات الفلسطينيين.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل أولاً! “انتفاضةٌ” أمريكيّةٌ ضدّ (إيباك) لسيطرتها على الكونغرس وضّخ مئات ملايين الدولارات لدعم الاحتلال ومعاقبة الرافضين..

الأوضاع تتدهور بصورة خطيرة ..منظمات إغاثية بريطانية ودولية تبدأ الانسحاب من غزة إثر قيود إسرائيلية جديدة

بعد جدل واسع.. مصر تخرج عن صمتها وتعلن رفضها القاطع لمشاركة أي أطراف خارجية في “حوكمة” البحر الأحمر

إسرائيل تمهل حماس 60 يومًا لنزع السلاح وتهدد باستئناف الحرب “بعد” انعقاد مجلس السلام في واشنطن الخميس المقبل

إسرائيل تعلن اعدامها 6 فلسطينيين بزعم أنهم كانوا يتحصنون في نفق بمدينة رفح

إعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة حول “قوة الاستقرار الدولية” التي ستنشر في القطاع

بينهم فلسطينيين.. العراق ينشر جنسيات عناصر "داعش" المنقولين من سوريا

الأخبار الرئيسية

حماس ترفض مهلة الاحتلال لتسليم سلاحها : تهديدات نتنياهو لن تحقق أهدافها

ترامب: سأشارك في محادثات إيران "بصورة غير مباشرة" وعواقب الفشل ستكون خطيرة ..

ترامب: إسرائيل سترفع الحظر عن كثير من الأمور في غزة قريبا

إسرائيل تعلن التأهب : الجيش يجهز أهدافا في لبنان واستعداد لهجوم محتمل على إيران

نتنياهو يُصادق على خطط عسكرية بشأن إيران وحالة تأهب في إسرائيل.. سيناتور أمريكي: أمام إيران أسابيع لحسم موقفها