تكليف أبو سلمان المغني بملف العشائر وعضوية اللجنة الوطنية لإدارة غزة

الثلاثاء 17 فبراير 2026 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

أعلن عاكف المصري، المفوض العام لشؤون العشائر في قطاع غزة، اليوم عن استلام الشيخ أبو سلمان المغني التكليف الرسمي لمباشرة مهامه كعضو في "اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة" ومسؤول عن ملف العشائر في القطاع.

وأكد المصري في بيان صحفي أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة لـ "مأسسة الدور العشائري" وتحويله إلى عمل مؤسسي يرتكز على قواعد إدارية وتنظيمية متينة، بما يضمن تكامل الأدوار مع اللجنة الوطنية الإدارية وتحقيق استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين بعيداً عن الارتجال.

وكشف المصري أن الشيخ أبو سلمان المغني وصل إلى جمهورية مصر العربية للبدء بعقد لقاءات مكثفة مع مسؤولين فلسطينيين وعرب ودوليين، تهدف إلى بحث سبل تعزيز الاستقرار الداخلي وحماية السلم الأهلي في قطاع غزة عبر الحاضنة العشائرية.

كما وجه المصري نداءً وطنياً لكافة العائلات والوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح بضرورة العمل بروح "الجسد الواحد"، داعياً إلى توحيد الجهود العائلية لتكون سنداً حقيقياً للمجتمع، وتفويت الفرصة على المتربصين بوحدة الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن العشائر ستظل دائماً "صمام الأمان للنسيج الاجتماعي ولمشروعنا الوطني وحلمنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة".

