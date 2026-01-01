  1. الرئيسية
انخفاض أسعار الذهب وارتفاع النفط عالميا

الثلاثاء 17 فبراير 2026 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

انخفض الذهب ‌واحدًا بالمئة، اليوم الثلاثاء، مع استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية الرئيسة، في حين أدى ارتفاع الدولار أيضًا إلى الضغط على الأسعار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4947.98 دولارً للأوقية (الأونصة)، بعد أن خسر واحدًا بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.6 بالمئة إلى ‌4966.80 دولارًا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

إلى ذلك، ارتفعت ‌أسعار النفط عند التسوية في وقت يدرس فيه المستثمرون التأثيرات المحتملة ‌للمحادثات الأميركية الإيرانية المرتقبة التي تهدف إلى خفض حدة التوتر، فضلًا عن توقعات بزيادة إمدادات تحالف (أوبك بلس).

وزادت العقود ‌الآجلة لخام برنت 90 سنتًا أو 1.33% إلى 68.65 دولارًا للبرميل عند التسوية.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.75 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 86 سنتًا.

