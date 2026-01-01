إسرائيل تعلن التأهب : الجيش يجهز أهدافا في لبنان واستعداد لهجوم محتمل على إيران

القدس المحتلة/سما/

تواصل إسرائيل رفع مستويات التأهب في مواجهة تطورات محتملة على جبهتين رئيسيتين، لبنان وإيران، وفق ما أكدت مصادر أمنية.

وأضافت المصادر، أن عمل الجيش الإسرائيلي يتركز على بناء بنك أهداف نوعي داخل عمق لبنان تحسبا لتوسيع العمليات العسكرية في المنطقة الشمالية، بالتوازي مع سلسلة من الاغتيالات الدقيقة التي استهدفت عناصر مسلحة خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي من المتوقع أن تستمر في الأيام المقبلة.

وتأتي هذه الاستعدادات في ظل تقديرات متصاعدة داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة قد تقرر توجيه ضربة عسكرية لإيران في حال فشل المفاوضات بشكل نهائي.

وحتى اللحظة، لا يوجد موعد محدد لأي هجوم محتمل، إلا أن التنسيق الأمني مع واشنطن مستمر بشكل وثيق.

وفي الوقت نفسه، يحافظ الجيش على جاهزية عالية في أنظمة الدفاع، مع استعداد لتوجيه رد عسكري قوي حال حدوث أي هجوم مباشر من إيران على إسرائيل.

وتأتي هذه التحركات في سياق متابعة محاولات حزب الله لتعزيز قدراته العسكرية وإعادة بناء إمكانياته التشغيلية بعد العمليات الأخيرة.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن الجهود الاستخباراتية والعسكرية مستمرة على مدار الساعة لضمان الاستجابة السريعة لأي تطور في لبنان أو أي تهديد إيراني، مع تأكيد على أن أي قرار بالتصعيد سيتم اتخاذه على أعلى المستويات السياسية والعسكرية.