الثلاثاء 17 فبراير 2026 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء غائمة ومغبرة وباردة نسبياً



غزة /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً وبارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق، لا سيما الشمالية. وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما غداً الأربعاء، فيكون الجو غائماً جزئياً ومغبراً وبارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، خصوصاً الشمالية. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، خاصة الشمالية والوسطى. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيكون الجو صافياً بوجه عام ودافئاً ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج، ثم تتحول الرياح إلى شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

