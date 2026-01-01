الجيش الإندونيسي : نجهز ألف جندي للنشر المحتمل في غزة بحلول أوائل أبريل

القدس المحتلة / سما /

قال ‌المتحدث باسم الجيش الإندونيسي اليوم الاثنين، إن جاكرتا تجهز ألف عسكري لنشر محتمل في غزة بحلول أوائل أبريل/ نيسان المقبل، ضمن قوة مقترحة متعددة الجنسيات لحفظ السلام.

وأوضح المتحدث دوني برامونو أن القرار النهائي ‌بشأن النشر ستتخذه الحكومة، ‌مضيفا أن إجمالي عدد الجنود الجاهزين ‌للنشر سيبلغ ثمانية آلاف جندي بحلول يونيو/ حزيران.

وكانت السلطات الإندونيسية قالت في وقت سابق، إن القوات التي سيتم إرسالها إلى غزة سوف تبقى تحت قيادة جاكرتا وستتجنب القتال وسيتم سحبها في حال انحرفت المهمة عن اتجاهها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان مكتوب، إن مشاركة إندونيسيا سوف تبقى تحت القيادة الوطنية وسيتم تطبيقها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 والقانون الدولي وسياسة عدم الانحياز التي تلتزم بها الدولة.

وأضافت الوزارة: “الأفراد الإندونيسيون لن يشاركوا في أي عمليات قتالية أو أي أعمال تؤدي لمواجهة مباشرة مع أي أطراف مسلحة”.