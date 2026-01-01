  1. الرئيسية
غزة.. قصف مدفعي وإطلاق نار على طول الخط الأصفر واستمرار القصف الجوي

الإثنين 16 فبراير 2026 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة.. قصف مدفعي وإطلاق نار على طول الخط الأصفر واستمرار القصف الجوي



غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 129 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد 13مواطنا واصابة أعداد اخرى في مختلف مناطق قطاع غزة.

واستشهد المواطن خضر يوسف فياض (64 عامًا) من بيت حانون متأثرًا بجروح أُصيب بها جرّاء قصف من الاحتلال شرق مدينة دير البلح.

واعلن جيش الاحتلال انه قتل اثنين من المواطنين الليل الماضي بداعي تجاوز الخط الأصفر ببيت لاهيا شمال القطاع.

وكانت طائرات الاحتلال اغتالا القيادي في سرايا القدس سامي الدحدوح قرب منزله بحي تل الهوا بغزة.

وفجر اليوم أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة على مخيّم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفتحت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها باتجاه بحر مدينة غزة.
وأطلقت آليات الاحتلال النار بالتزامن مع قصف مدفعي شرقي مخيم البريج وشرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وجنوب القطاع استمرّ القصف المدفعي بشكل متقطع علي شمال مدينة رفح وجنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

