الطقس: أجواء مغبرة وارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، صافياً الى غائم جزئي، مغبرًا أحيانًا، جافا ودافئا في المناطق الجبلية، حاراً نسبيا في باقي المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الثلاثاء، غائما جزئيا الى غائم، مغبرا أحيانا، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والاربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، مغبرا أحيانا، وبارداً نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.