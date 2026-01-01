غزة : شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية من مستشفى ناصر بوصول جثامين أربعة شهداء، فجر اليوم الاثنين ، سقطوا إثر غارة جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي. واستهدفت الغارة خيمة تؤوي نازحين في منطقة الفالوجا، في تصعيد ميداني جديد يهدد الهدوء النسبي في تلك المناطق.

وأوضحت المصادر أن القصف وقع في نطاق جغرافي يقع خارج مناطق الانتشار المباشر لجيش الاحتلال، وتحديداً ضمن المساحات التي تخضع لتفاهمات ما يُعرف بـ'الخط الأصفر'. وقد تسبب هذا الهجوم المفاجئ في حالة من الهلع والارتباك بين آلاف النازحين الذين لجأوا إلى تلك المربعات بحثاً عن الأمان.

يأتي هذا التطور الميداني في وقت تشير فيه الإحصائيات الرسمية إلى تجاوز حصيلة الشهداء في قطاع غزة حاجز 72 ألف شهيد منذ بدء العدوان، بينما لا تزال طواقم الإنقاذ تواجه صعوبات بالغة في انتشال المفقودين من تحت الأنقاض بسبب استمرار الاستهدافات وعرقلة الاحتلال لعمليات الإغاثة.