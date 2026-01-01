  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة : شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين

الإثنين 16 فبراير 2026 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين



غزة/سما/

أفادت مصادر طبية من مستشفى ناصر بوصول جثامين أربعة شهداء، فجر اليوم الاثنين ، سقطوا إثر غارة جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي. واستهدفت الغارة خيمة تؤوي نازحين في منطقة الفالوجا، في تصعيد ميداني جديد يهدد الهدوء النسبي في تلك المناطق.

وأوضحت المصادر أن القصف وقع في نطاق جغرافي يقع خارج مناطق الانتشار المباشر لجيش الاحتلال، وتحديداً ضمن المساحات التي تخضع لتفاهمات ما يُعرف بـ'الخط الأصفر'. وقد تسبب هذا الهجوم المفاجئ في حالة من الهلع والارتباك بين آلاف النازحين الذين لجأوا إلى تلك المربعات بحثاً عن الأمان.

يأتي هذا التطور الميداني في وقت تشير فيه الإحصائيات الرسمية إلى تجاوز حصيلة الشهداء في قطاع غزة حاجز 72 ألف شهيد منذ بدء العدوان، بينما لا تزال طواقم الإنقاذ تواجه صعوبات بالغة في انتشال المفقودين من تحت الأنقاض بسبب استمرار الاستهدافات وعرقلة الاحتلال لعمليات الإغاثة.

الأكثر قراءة اليوم

اعترافات صادمة لجندي إسرائيلي: نرتكب عمليات قتل واغتصاب في غزة

هل عُثر على جثمان “أبو عبيدة” بعد اغتياله؟.. “القسام” تكشف مفاجأة مدوية حول ظاهرة “تبخر” الجثامين

إعلامي سوري يكشف "أسرار خطيرة" حول وفاة "لونا الشبل" مستشارة بشار الأسد

اختفاء غامض للطيار الحقيقي.. بريدان إلكترونيان في ملفات إبستين يكشفان خفايا 11 سبتمبر

إندونيسيا : القوات التي سيتم إرسالها إلى غزة ستتجنب القتال

كان العبرية : سيبدأ "نزع سلاح حماس" مطلع الشهر المقبل

بن فرحان: مساهمة السعودية في إعادة إعمار غزة مرتبطة بنهاية الحرب

الأخبار الرئيسية

موافقة السلطة الفلسطينية شرط لنشر قواتنا ..إندونيسيا تهدد بالانسحاب من قوة الاستقرار الدولية في غزة

حركة "السلام الآن" الاسرائيلية تحذر ترامب: نتنياهو يخدعك وينفذ "ضماً كاملاً" للضفة الغربية

نتنياهو: غزة لم تعد تحتوي على سلاح ثقيل وعلى حماس تسليم البنادق ..

ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة

الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة قرار حكومة الاحتلال بتحويل أراضي الضفة إلى ما يسمى "أملاك دولة"