بيان من الأمن الفلسطيني حول مقتل نجل مطلوب في محافظة طوباس

الأحد 15 فبراير 2026 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان من الأمن الفلسطيني حول مقتل نجل مطلوب في محافظة طوباس



طوباس/سما/

صرح الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني اللواء أنور رجب بما يلي:

تتابع المؤسسة الأمنية باهتمام بالغ ما جرى اليوم خلال تنفيذ قوة أمنية مهمة لها في محافظة طوباس، لإلقاء القبض على أحد المطلوبين للقانون بناء على مذكرة قضائية، والتي أسفرت – وفق المعلومات الأولية – عن وفاة نجل المطلوب وإصابة ابنته، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وإذ تعرب المؤسسة الأمنية عن أسفها الشديد لوقوع ضحايا خلال المهمة، فإنها تؤكد أن ملابسات الحادثة لا تزال قيد المتابعة الدقيقة والحثيثة.

وتؤكد المؤسسة أنه تم فتح تحقيق فوري وشامل وفقاً للأصول القانونية المعمول بها، وبإشراف الجهات المختصة، للوقوف على جميع التفاصيل وتحديد المسؤوليات بكل شفافية ووضوح، وسيتم إعلان نتائج التحقيق حال الانتهاء منه.

كما تشدد المؤسسة الأمنية على التزامها التام بإنفاذ القانون، وحماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والتعامل مع أية تجاوزات – إن ثبتت – وفقا للقانون ودون تهاون.

