نتنياهو: غزة لم تعد تحتوي على سلاح ثقيل وعلى حماس تسليم البنادق ..

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، ضرورة نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، مطالبًا بتجريدها من جميع الأسلحة في قطاع غزة ، بما في ذلك البنادق وقذائف الهاون والقاذفات.

وقال نتنياهو في مؤتمر مع مؤسسة يهودية أمريكية، إن غزة لم يعد فيها سلاح ثقيل، مضيفًا، المطلوب من حماس تسليم بقية الأسلحة بما فيها البنادق والهاون والقاذفات".

وأضاف، "عندما نقول تجريد حماس من السلاح الثقيل نعني بنادق كلاشنيكوف التي هاجمونا بها في 7 أكتوبر".

وتابع، "لا تزال لدى حماس أنفاق .. دمرنا 500 كم لكن يجب إكمال العمل .. يجب ألا يتمكنوا من إخفاء أماكن تصنيع أسلحة .. نحن نعطي فرصة لخطة ترامب وقد قال إنه يمكن نزع السلاح بالطريقة السهلة أو الصعبة .. نحن نعرف تكلفة الحرب ولذلك نأمل أن يتحقق ذلك بالطريقة السهلة، لكن يجب تحقيق هذا الهدف بطريقة أو بأخرى". وفق قوله

وشدد على أن وجود وقف لإطلاق النار لا يعني توقف إسرائيل عن اتخاذ ما وصفه بالإجراءات الضرورية داخل القطاع، مؤكدًا أن “غزة لن تشكل تهديدًا لإسرائيل مرة أخرى”.

وأشار رئيس حكومة الاحتلال إلى أن الدعم الأميركي، خصوصًا من الرئيس ترامب، أسهم في استعادة جميع الرهائن من غزة.

وبخصوص الملف الإيراني، قال نتنياهو إن بلاده طالبت خلال محادثاتها في واشنطن بتفكيك كامل البنية التحتية التي تتيح لإيران تخصيب اليورانيوم، وإخراج المواد المخصبة من أراضيها.

كما أكد ضرورة عدم الإبقاء على البرنامج الصاروخي الإيراني، مطالبًا بحصر مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية في 300 كيلومتر فقط.