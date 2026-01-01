  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة قرار حكومة الاحتلال بتحويل أراضي الضفة إلى ما يسمى "أملاك دولة"

الأحد 15 فبراير 2026 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة قرار حكومة الاحتلال بتحويل أراضي الضفة إلى ما يسمى "أملاك دولة"



رام الله/سما/

حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرر حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي القاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى "أملاك دولة"، تابعة لسلطات الاحتلال، معتبرة هذا القرار بأنه تهديد للأمن والاستقرار، ويشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت الرئاسة، إن القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يعتبر بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلانا ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويشكل انهاء للاتفاقيات الموقّعة، كما يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية.

وترى الرئاسة أن هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي، والإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة. وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد.

الأكثر قراءة اليوم

هل عُثر على جثمان “أبو عبيدة” بعد اغتياله؟.. “القسام” تكشف مفاجأة مدوية حول ظاهرة “تبخر” الجثامين

اختفاء غامض للطيار الحقيقي.. بريدان إلكترونيان في ملفات إبستين يكشفان خفايا 11 سبتمبر

بن فرحان: مساهمة السعودية في إعادة إعمار غزة مرتبطة بنهاية الحرب

إعلامي سوري يكشف "أسرار خطيرة" حول وفاة "لونا الشبل" مستشارة بشار الأسد

فيدان يبحث مع علي شعث ترتيبات الإدارة المدنية لقطاع غزة ..

الاحتلال يزعم قتل 6 مسلحين فلسطينيين خرجوا من نفق شمال قطاع غزة ..

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تستهدف مواقع لحزب الله

الأخبار الرئيسية

حكومة نتنياهو تصادق على قرار السماح بتسجيل أراضي في الضفة الغربية كأملاك دولة

תמונה-ראשית-גדולה-350x250-1710511020

اعترافات صادمة لجندي إسرائيلي: نرتكب عمليات قتل واغتصاب في غزة

إندونيسيا : القوات التي سيتم إرسالها إلى غزة ستتجنب القتال

IMG_3637

المجزرة مستمرة.. 10 شهداء في خرق إسرائيلي متواصل لـ"تهدئة" غزة

“الأمن القومي” الإيراني: صاروخ خرمشهر قادر على استهداف الحاملتين الأمريكيتين وأي حرب ستكون إقليمية تطال المنطقة