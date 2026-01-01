حكومة نتنياهو تصادق على قرار السماح بتسجيل أراضي في الضفة الغربية كأملاك دولة

القدس المحتلة/سما/

لأول مرة منذ عام 1967 صادقت حكومة دولة الاحتلال الاسرائيلي في جلستها على قرار يسمح بتسجيل أراضي في الضفة الغربية كأملاك دولة.

وقدّم المقترح كلٌ من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، وسيُتيح تجديد نظام تسوية الأراضي في الضفة.

وقال الوزير الإرهابي إيتمار بن غفير: "صادقت الحكومة على قرار يتيح تسوية الأراضي في الضفة الغربية وإعلانها أراضي دولة".

بدوره قال سموتريتش: "قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية وسنكون مسؤولين عن أرضنا".

وبموجب القرار، ستُمنَح هيئة تسجيل وتسوية حقوق الملكية العقارية في وزارة العدل الصلاحية لتنفيذ إجراءات التسوية في المنطقة، وستُخصَّص لها ميزانيات ووظائف مكرّسة لهذا الغرض. وستتيح إجراءات التسوية فحص الحقوق بشفافية وعمق، بما يؤدي إلى إنهاء نزاعات قانونية، ويُمكّن من تطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بصورة منظّمة.

وقال الوزراء بأ، القرار " "يُشكّل ردًا مناسبًا على إجراءات التسوية غير القانونية التي تروّج لها السلطة الفلسطينية في مناطق C، خلافًا للقانون والاتفاقيات".