موجة غبار غدا وموجة غبار قوية الأربعاء

الأحد 15 فبراير 2026 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

تأثرت المنطقة يوم أمس السبت بأعنف موجة غبار منذ 11 سنوات، حيث ارتفعت نسبة الغبار في الأجواء بشكل كبير جدا في أعنف موجة غبار منذ شهر أيلول من العام 2015.

وقال الراصد الجوي داوود طروة، أن موجة الغبار التي أثرت على المنطقة يوم أمس لن تكون الأخيرة، حيث ستبدأ موجة غبار جديدة يوم غد الاثنين قادمة من الأردن، وترتفع معها نسبة الغبار في الأجواء مع رياح شرقية نشطة على فترات، ودرجات حرارة مرتفعة بشكل واضح عن معدلاتها لمثل ذا الوقت من العام، كما ستستمر الأجواء مغبرة على فترات يوم الثلاثاء أيضا.

وفي يوم الأربعاء توقع الراصد الجوي داوود طروة، ان تهب رياح قوية تزامنا مع موجة غبار جديدة قادمة من مصر بعد تشكلها في شمال شرق ليبيا، ومن المتوقع أن تبدأ موجة الغبار خلال ساعات صباح الأربعاء وتنهي مع ساعات المساء، كما من المتوقع ان تكون موجة الغبار قوية في كافة المناطق.

 

