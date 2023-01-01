غزة: 72,061 شهيدا و171,715 إصابة منذ بدء حرب الإبادة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 شهداء و9 إصابات نتيجة استهدافات الاحتلال الأخيرة، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات بسبب عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بلغ 601 شهيدًا و1,607 إصابات، مع 726 حالة انتشال. أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فبلغت 72,061 شهيدًا و171,715 إصابة.

وواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط استمرار المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام، حيث شنت القوات غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات نسف واسعة في مناطق متفرقة، ما أسفر عن شهداء وجرحى في صفوف النازحين.

وأوضح مستشفى ناصر أن 5 فلسطينيين استشهدوا جنوب مدينة خانيونس، خارج مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي، بينما أفاد مستشفى الشفاء باستشهاد 4 فلسطينيين في خيمة نازحين بالفالوجا شمالي القطاع.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينيا اجتاز الخط الأصفر شمالي القطاع وشكل خطرا على قواته، في حين واصلت القوات عمليات القصف ونسف المباني في مناطق انتشارها.

وفي وقت لاحق، أفاد مستشفى العودة عن إصابة طفلة بنيران الجيش الإسرائيلي إثر استهداف خيام نازحين في منطقة نتساريم، فيما أعلن مجمع ناصر الطبي إصابة شخصين خارج مناطق انتشار القوات في وسط وغربي خانيونس.

وتضمنت العمليات العسكرية الإسرائيلية نسف مبان وغارات على مناطق شرق خانيونس ورفح وقطاع غزة، ومحيط دوار الشيخ زايد شمال مخيم جباليا، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية.

كما استهدف القصف المدفعي شرق مدينة غزة محيط رمزون السنافور في حي التفاح، ما أدى إلى تناثر الشظايا قرب منازل المواطنين.