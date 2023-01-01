  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: 72,061 شهيدا و171,715 إصابة منذ بدء حرب الإبادة

الأحد 15 فبراير 2026 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: 72,061 شهيدا و171,715 إصابة منذ بدء حرب الإبادة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 شهداء و9 إصابات نتيجة استهدافات الاحتلال الأخيرة، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات بسبب عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بلغ 601 شهيدًا و1,607 إصابات، مع 726 حالة انتشال. أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فبلغت 72,061 شهيدًا و171,715 إصابة.

وواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط استمرار المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام، حيث شنت القوات غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات نسف واسعة في مناطق متفرقة، ما أسفر عن شهداء وجرحى في صفوف النازحين.

وأوضح مستشفى ناصر أن 5 فلسطينيين استشهدوا جنوب مدينة خانيونس، خارج مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي، بينما أفاد مستشفى الشفاء باستشهاد 4 فلسطينيين في خيمة نازحين بالفالوجا شمالي القطاع.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينيا اجتاز الخط الأصفر شمالي القطاع وشكل خطرا على قواته، في حين واصلت القوات عمليات القصف ونسف المباني في مناطق انتشارها.

وفي وقت لاحق، أفاد مستشفى العودة عن إصابة طفلة بنيران الجيش الإسرائيلي إثر استهداف خيام نازحين في منطقة نتساريم، فيما أعلن مجمع ناصر الطبي إصابة شخصين خارج مناطق انتشار القوات في وسط وغربي خانيونس.

وتضمنت العمليات العسكرية الإسرائيلية نسف مبان وغارات على مناطق شرق خانيونس ورفح وقطاع غزة، ومحيط دوار الشيخ زايد شمال مخيم جباليا، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية.

كما استهدف القصف المدفعي شرق مدينة غزة محيط رمزون السنافور في حي التفاح، ما أدى إلى تناثر الشظايا قرب منازل المواطنين.

الأكثر قراءة اليوم

هل عُثر على جثمان “أبو عبيدة” بعد اغتياله؟.. “القسام” تكشف مفاجأة مدوية حول ظاهرة “تبخر” الجثامين

فيدان يبحث مع علي شعث ترتيبات الإدارة المدنية لقطاع غزة ..

عباس يدعو إسرائيل إلى رفع “المعوقات” امام المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة وبدء عمل لجنة إدارة القطاع

“حاملة ثانية سيتم إغراقها”.. تحذير إيراني واضح ردا على تهديد ترامب الاستفزازي الصامت

بعد ساعات من وصوله أبوظبي.. أمير قطر يؤكد أن لقاءه مع رئيس الإمارات كان “مثمرا”

لا شراكة مع قوائم عربية ..لابيد يكشف خارطة طريق الحكومة الإسرائيلية"إن فاز بالانتخابات"

بن فرحان: مساهمة السعودية في إعادة إعمار غزة مرتبطة بنهاية الحرب

الأخبار الرئيسية

תמונה-ראשית-גדולה-350x250-1710511020

"نحن لا نقتل فحسب بل نغتصب" .. اعترافات صادمة لجندي إسرائيلي في غزة

إندونيسيا : القوات التي سيتم إرسالها إلى غزة ستتجنب القتال

IMG_3637

المجزرة مستمرة.. 10 شهداء في خرق إسرائيلي متواصل لـ"تهدئة" غزة

“الأمن القومي” الإيراني: صاروخ خرمشهر قادر على استهداف الحاملتين الأمريكيتين وأي حرب ستكون إقليمية تطال المنطقة

IMG_3641

هل عُثر على جثمان “أبو عبيدة” بعد اغتياله؟.. “القسام” تكشف مفاجأة مدوية حول ظاهرة “تبخر” الجثامين