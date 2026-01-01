  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دار الإفتاء تدعو لتحري هلال رمضان مساء الثلاثاء

الأحد 15 فبراير 2026 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دار الإفتاء تدعو لتحري هلال رمضان مساء الثلاثاء



رام الله/سما/

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وذلك بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447هـ، الموافق 17 شباط/فبراير 2026م.

وحثّ المفتي العام من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء الفلسطينية في القدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته، للإدلاء بشهادته، أو الاتصال على الأرقام الآتية:

02-6260042

02-6260102

0599-111984

0505-748584

الفاكس:6262495-02

وأوضح أن ثبوت رؤية هلال رمضان يكتفى فيه بشاهد عدل واحد، كونه دخولاً في عبادة الصوم.

كما دعا المواطنين إلى متابعة البيان الرسمي الذي سيصدر مساء الثلاثاء عبر إذاعة صوت فلسطين، وتلفزيون فلسطين، والقناة الفضائية الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

هل عُثر على جثمان “أبو عبيدة” بعد اغتياله؟.. “القسام” تكشف مفاجأة مدوية حول ظاهرة “تبخر” الجثامين

فيدان يبحث مع علي شعث ترتيبات الإدارة المدنية لقطاع غزة ..

عباس يدعو إسرائيل إلى رفع “المعوقات” امام المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة وبدء عمل لجنة إدارة القطاع

“حاملة ثانية سيتم إغراقها”.. تحذير إيراني واضح ردا على تهديد ترامب الاستفزازي الصامت

بعد ساعات من وصوله أبوظبي.. أمير قطر يؤكد أن لقاءه مع رئيس الإمارات كان “مثمرا”

لا شراكة مع قوائم عربية ..لابيد يكشف خارطة طريق الحكومة الإسرائيلية"إن فاز بالانتخابات"

بن فرحان: مساهمة السعودية في إعادة إعمار غزة مرتبطة بنهاية الحرب

الأخبار الرئيسية

תמונה-ראשית-גדולה-350x250-1710511020

"نحن لا نقتل فحسب بل نغتصب" .. اعترافات صادمة لجندي إسرائيلي في غزة

إندونيسيا : القوات التي سيتم إرسالها إلى غزة ستتجنب القتال

IMG_3637

المجزرة مستمرة.. 10 شهداء في خرق إسرائيلي متواصل لـ"تهدئة" غزة

“الأمن القومي” الإيراني: صاروخ خرمشهر قادر على استهداف الحاملتين الأمريكيتين وأي حرب ستكون إقليمية تطال المنطقة

IMG_3641

هل عُثر على جثمان “أبو عبيدة” بعد اغتياله؟.. “القسام” تكشف مفاجأة مدوية حول ظاهرة “تبخر” الجثامين