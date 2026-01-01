دار الإفتاء تدعو لتحري هلال رمضان مساء الثلاثاء

رام الله/سما/

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وذلك بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447هـ، الموافق 17 شباط/فبراير 2026م.

وحثّ المفتي العام من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء الفلسطينية في القدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته، للإدلاء بشهادته، أو الاتصال على الأرقام الآتية:

02-6260042

02-6260102

0599-111984

0505-748584

الفاكس:6262495-02

وأوضح أن ثبوت رؤية هلال رمضان يكتفى فيه بشاهد عدل واحد، كونه دخولاً في عبادة الصوم.

كما دعا المواطنين إلى متابعة البيان الرسمي الذي سيصدر مساء الثلاثاء عبر إذاعة صوت فلسطين، وتلفزيون فلسطين، والقناة الفضائية الفلسطينية.