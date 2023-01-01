  1. الرئيسية
الجيش الاسرائيلي يزعم قتل 6 مسلحين فلسطينيين خرجوا من نفق شمال قطاع غزة ..

السبت 14 فبراير 2026 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

شن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق 
في شمالي قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام عبرية ان الجيش قتل ٦ مسلحين خرجوا من نفق في تلك المنطقة.
يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وقال شهود عيان إن طائرات حربية والمدفعية الإسرائيلية استهدفت منطقة الشيخ زايد شرقي بيت لاهيا شمالي القطاع، تزامنا مع إطلاق نار كثيف من مروحيات عسكرية في أجواء المنطقة.
ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الغارات أو دوافعها، فيما أفاد السكان بسماع دوي انفجارات في أنحاء متفرقة من شمالي القطاع، في مناطق يسيطر عليها الجيش.

ويفصل ما يسمى “الخط الأصفر” بين مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي التي تبلغ نحو 53 بالمئة من مساحة القطاع شرقا، والمناطق المسموح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا.
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

