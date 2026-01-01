  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

90% من مدارس غزة تضررت وتحويل البقية لمراكز إيواء

الخميس 12 فبراير 2026 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
90% من مدارس غزة تضررت وتحويل البقية لمراكز إيواء



غزة / سما /

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في قطاع غزة، أن "ما يقارب 90% من المباني المدرسية في القطاع، تعرضت للتضرر أو الدمار خلال الحرب الأخيرة".

وأوضحت الوكالة أن "المدارس التي ما تزال قائمة تحوّلت إلى مراكز إيواء للمتضررين، فيما يستمر الأطفال في تلقي التعليم عبر فرق الأونروا في مساحات تعليم مؤقتة أو من خلال التعلم الرقمي".

وأكدت الأونروا أنه "مهما كانت الظروف، تواصل تقديم التعليم والدعم للأطفال كما فعلت في السابق".

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) قيامها بحملة واسعة النطاق لإعادة مئات الآلاف من الأطفال إلى المدارس في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر -للصحفيين في جنيف- إن حوالي عامين ونصف عام من الهجمات على مدارس غزة عرّضت جيلا كاملا للخطر، مضيفا أنه منذ اندلاع الحرب تضرر أو دُمر نحو 90% من مدارس القطاع، وحُرم أكثر من 700 ألف طفل في سن الدراسة من التعليم النظامي.

الأكثر قراءة اليوم

غزة :اسرائيل تعلن عن اغتيال المسؤول عن عملية تفجير حافلتين في بئر السبع وقتل 16 إسرائيليا

مصر تجدد دعمها للجنة إدارة غزة تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع وتدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة

إعلام عبري: إسرائيل تسمح لميليشيا “أبو شباب” بالمشاركة في تفتيش المسافرين الداخلين والمغادرين من معبر رفح البري

فرنسا تدعو لاستقالة مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة

قتلت مئات الفلسطينيين ..محادثات أمريكية لعودة شركة أمنية مثيرة للجدل إلى قطاع غزة ضمن خطة ترامب

“لن أرضخ لإسرائيل”.. إقالة عضوة لجنة الحرية الدينية في البيت الأبيض لهذا السبب ..

قراءة نقدية في مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين (2026) ..جمال خالد الفاضي

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية : معضلة كبرى تؤرق كابينت نتنياهو بشأن قطاع غزة

كواليس المسودة الأمريكية لنزع سلاح المقاومة في غزة: تفاصيل الخطة وهياكل الإدارة المقترحة

وزير الخارجية التركي : الولايات المتحدة وإيران تُبديان مرونة في المحادثات النووية

قتلت مئات الفلسطينيين ..محادثات أمريكية لعودة شركة أمنية مثيرة للجدل إلى قطاع غزة ضمن خطة ترامب

حمدان: أبلغنا إندونيسيا برفضنا أي دور للقوات الدولية داخل غزة وسلاحنا غير قابل للمساومة