"الإحصاء": ارتفاع أسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.11%

الخميس 12 فبراير 2026 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الأسعار الاستهلاكية في قطاع غزة ارتفعت بنسبة 1.42% خلال شهر كانون ثاني 2026 مقارنة بشهر كانون أول 2025، كما سجل المؤشر ارتفاعاً نسبته 1.04% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.59% في القدس، مما دفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ليسجل ارتفاعاً في فلسطين نسبته 1.11%.

وأفاد "الإحصاء" في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بأن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال شهر كانون ثاني 2026 سجل ارتفاعاً نسبته 1.11% مقارنة مع شهر كانون أول 2025، نتيجة لارتفاع أسعار السجائر المستوردة بنسبة 15.73%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.15%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 8.55%، وأسعار البطاطا بنسبة 8.12%، وأسعار الأرز بنسبة 4.90%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 3.20%، وأسعار الغاز بنسبة 2.30%، وأسعار الخبز بنسبة 2.05%.

وأظهرت البيانات عند مقارنة الأسعار خلال شهر كانون ثاني 2026 مع شهر كانون ثاني 2025، انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 14.39%، (بواقع 36.49% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 2.95% في القدس، وبنسبة 1.75% في الضفة الغربية.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 1.42% خلال شهر كانون ثاني 2026 مقارنة مع شهر كانون أول 2025.

وارتفعت أسعار السلع الآتية بشكل ملحوظ في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ كولا بيبسي 16 شواكل/1.5لتر، وأرز حبة قصيرة 89 شيكلاً/25كغم، وسجائر مانشستر 103 شيكلاً/علبة 20سيجارة، وخبز كماج 4 شواكل/ربطة 2كغم، والبطاطا 4 شواكل/كغم، والليمون 7 شواكل/كغم، والموز 10 شواكل/كغم، والبصل 3 شواكل/كغم، وأسطوانة غاز 554 شيكلاً/ اسطوانة 12كغم.

ارتفاع في مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 1.04% خلال شهر كانون ثاني 2026، مقارنة مع شهر كانون أول 2025، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 21.09%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.65%، وأسعار البيض بنسبة 6.07%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.56%، وأسعار البطاطا بنسبة 3.74%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 2.90%.

كما ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ الزهرة 6 شواكل/كغم، والموز والكوسا 7 شواكل/كغم لكل منهما، والتفاح والبندورة العناقيد 10 شواكل/كغم لكل منهما، والرمان 9 شواكل/كغم، والبيض 21 شيكلاً/2كغم، والدجاج 15 شيكلاً/كغم، والبطاطا 4 شواكل/كغم، وسجائر مارلبورو 31 شيكلاً/علبة 20سيجارة.

ارتفاع في مؤشر غلاء المعيشة في القدس

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.59% خلال شهر كانون ثاني 2026، مقارنة مع شهر كانون أول 2025، نتيجة لارتفاع أسعار السجائر المستوردة بنسبة 8.12%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.76%، وأسعار البيض بنسبة 4.58%، وأسعار الغاز بنسبة 3.56%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.85%

كما سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط: سجائر مارلبورو 44 شيكلاً/علبة 20 سيجارة، والبيض 34 شيكلاً/2كغم، والموز وفليفلة الحلوة وخيار بيوت بلاستيكية 8 شواكل/كغم لكل منها، والرمان والافوكادو 12 شيكلاً/كغم لكل منهما، والبندورة العناقيد 13 شواكل/كغم، والباذنجان 6 شواكل/كغم، وأسطوانة غاز 135 شيكلاً/ اسطوانة 12كغم.

