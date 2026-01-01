جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية في منطقة إيلات

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الخميس، أن قواته ستنفذ مناورة عسكرية، في مدينة "إيلات"، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، في خضم التوتر مع إسرائيل.

وجاء في البيان المنشور، عبر منصة "إكس"، أنه "في إطار هذه المناورة، ستشهد المنطقة تحركات مكثفة لقوات الأمن والطوارئ والإنقاذ والسفن".

ونبّه جيش الاحتلال، في بيانه، إلى أنه "لا خطر من وقوع حوادث أمنية؛ وفي حالة وقوع حادث حقيقي، سيتم إبلاغ السكان من قبل قوات الأمن الإسرائيلية".

يأتي الإعلان عن هذه المناورة الجديدة في ظل حالة التأهب والاستنفار الحاصلة على أعلى المستويات الأمنية والعسكرية في إسرائيل، وسط توتر إقليمي وتهديدات بجولة جديدة من المواجهة العسكرية مع إيران.

وتعكس المناورة في إيلات استمرار استعدادات الجيش الإسرائيلي للتعامل مع سيناريوهات تصعيد محتملة على أكثر من جبهة، في ظل بيئة إقليمية تتسم بحساسية عالية.

يذكر أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا خلاله ملف المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي، حيث أكد نتنياهو على ضرورة مراعاة الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق تلك المفاوضات.