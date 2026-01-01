  1. الرئيسية
استمرار نسف المنازل بالزيتون ورفح واصابات بالرصاص بخان يونس وغزة

الخميس 12 فبراير 2026 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار نسف المنازل بالزيتون ورفح واصابات بالرصاص بخان يونس وغزة



غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 125 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد خمسة مواطنين واصابة اعداد اخرى في مختلف مناطق قطاع غزة.

وفجر اليوم الخميس جدد جيش الاحتلال إطلاق النار صوب خيام النازحين في منطقة المسلخ جنوب خان يونس ما اسفر عن اصابة الطفلين فؤاد زاهر النجار وأحمد محمد البسيوني.

وقصفت مدفعية الاحتلال غرب رفح بعد ساعات من تنفيذ عمليات نسف لمنازل المواطنين داخل المدينة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال مبانٍ سكنية في مناطق انتشاره شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

واصيب طفلان فلسطينيان برصاص الدبابات المتقدمة بحي الزيتون ليلا.

وأطلقت قوات الاحتلال النار في محيط مدارس "الأونروا" وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

