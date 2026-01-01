  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

توتر في غزة عقب تهديد ميليشيا أبو شباب بإعدام قيادي في القسام

الخميس 12 فبراير 2026 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توتر في غزة عقب تهديد ميليشيا أبو شباب بإعدام قيادي في القسام



القدس المحتلة / سما/

تشهد الساحة الميدانية في قطاع غزة حالة من التوتر الشديد والغليان الشعبي، إثر إعلان غسان الدهيني، الذي يقود مجموعة مسلحة تُعرف بميليشيا 'أبو شباب'، عن عزمه تنفيذ حكم الإعدام بحق الكادر الميداني في كتائب القسام، أدهم العكر. وحدد الدهيني الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم الأربعاء موعداً لتنفيذ هذا الإجراء، مما أثار موجة من القلق حول مآلات الاستقرار الداخلي.

وأفادت مصادر محلية بأن منصات التواصل الاجتماعي ضجت بعبارات التنديد والاستنكار لهذا الإعلان، حيث حذر نشطاء ومراقبون من تداعيات هذه الخطوة التي وصفوها بالمنزلق الخطير. وأكدت الأوساط الشعبية أن مثل هذه التصرفات تساهم في تمزيق النسيج المجتمعي الفلسطيني وتفتح الباب أمام صراعات داخلية في توقيت بالغ التعقيد والحساسية.

وفي سياق متصل، طالبت شخصيات اعتبارية بضرورة تغليب لغة القانون وحماية السلم الأهلي، مشيرة إلى أن التهديدات الصادرة عن ميليشيا 'أبو شباب' تمثل تحدياً صارخاً للاستقرار الميداني. وتترقب الأوساط في القطاع الساعات القادمة بحذر شديد، وسط دعوات لتطويق الأزمة ومنع انجرار المنطقة إلى مربع الفتنة.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول عن مقتل 7 جنود .. جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد كتيبة بيت حانون "صورة

بمعدات وكوادر روسية.. محادثات لإنشاء مستشفى روسي في قطاع غزة

غزة :اسرائيل تعلن عن اغتيال المسؤول عن عملية تفجير حافلتين في بئر السبع وقتل 16 إسرائيليا

مصر تجدد دعمها للجنة إدارة غزة تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع وتدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة

فرنسا تدعو لاستقالة مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة

إعلام عبري: إسرائيل تسمح لميليشيا “أبو شباب” بالمشاركة في تفتيش المسافرين الداخلين والمغادرين من معبر رفح البري

اسعار العملات والمعادن

الأخبار الرئيسية

وزير الخارجية التركي : الولايات المتحدة وإيران تُبديان مرونة في المحادثات النووية

كواليس المسودة الأمريكية لنزع سلاح المقاومة في غزة: تفاصيل الخطة وهياكل الإدارة المقترحة

قتلت مئات الفلسطينيين ..محادثات أمريكية لعودة شركة أمنية مثيرة للجدل إلى قطاع غزة ضمن خطة ترامب

الأمم المتحدة: الشرع ووزيري الخارجية والدفاع تعرضوا لـ"5 " محاولات اغتيال في عام واحد

حمدان: أبلغنا إندونيسيا برفضنا أي دور للقوات الدولية داخل غزة وسلاحنا غير قابل للمساومة