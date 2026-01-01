الطقس: أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائما جزئيا ودافئا ومغبراً حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة وخلال ساعات الليل يتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا وتكون الرياح مثيرة للغبار والبحر مائج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأحد: يكون الجو صافياً ودافئا حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من أجواء مغبرة يوم الجمعة، مترافقة مع نشاط ملحوظ على سرعة الرياح التي قد تصل في بعض الهبات الى حوالي 60كم/ساعة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وأهابت بالمواطنين خاصة الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي توخي الحيطة، كما دعت السائقين إلى توخي الحذر وخفض السرعة أثناء القيادة حفاظاً على السلامة العامة.