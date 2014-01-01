  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معبر رفح .. دفعة جديدة من العائدين تدخل غزة فجرا

الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معبر رفح .. دفعة جديدة من العائدين تدخل غزة فجرا



غزة / سما /

شهد معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة حركة جديدة للعائدين من الفلسطينيين إلى داخل قطاع غزة، في إطار إعادة تشغيل المعبر بشكل جزئي بعد نحو عامين من الإغلاق بشكل شبه كامل.

 
ووصلت دفعة جديدة فجر الثلاثاء عبر معبر رفح، حيث أنهت الجهات المصرية إجراءات العبور وتنسيق وصول العائدين إلى داخل القطاع، وسط تنظيم أمني وإداري من السلطات المختصة، بالتعاون مع فرق الهلال الأحمر المصري لتسهيل عملية الدخول وتقديم الدعم للمسافرين.
 
وتأتي هذه التحركات في ظل إعادة تشغيل جزئي للمعبر، شمل فتحه أمام حركة الأفراد باتجاه غزة ومصر منذ مطلع شباط / فبراير الجاري، بعد أن ظل مغلقا لفترات طويلة عقب سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في أيار  / مايو 2024، في سياق الحرب المستمرة على القطاع.
 
ووفق إحصاءات رسمية صادرة عن الجهات الفلسطينية، فقد غادر نحو 180 فلسطينياً قطاع غزة منذ إعادة فتح المعبر في 2 شباط / فبراير 2026، معظمهم مرضى وجرحى يرافقهم ذووهم، في حين دخل عدد آخر من مصر إلى غزة لمّ شمل العائلات وترتيب العودة إلى المنازل.

ويشكل معبر رفح البوابة الوحيدة لسكان غزة للدخول والخروج دون المرور عبر الاحتلال الإسرائيلي، ما يجعله محوراً حيوياً للحركة الإنسانية والعودة العائلية في ظل القيود المفروضة على الحركة منذ سنوات الحرب.

 
وتتضمن عمليات العبور إجراءات تفتيش وتنسيق مع الجهات المعنية، بينما يتلقى القادمون مساعدات غذائية ونفسية عبر منظمات إعلامية وإنسانية تعمل على جانبي الحدود، بالتزامن مع تقديم دعم لوجستي من متطوعين وأطقم طبية.

الأكثر قراءة اليوم

غزة مقابل إيران.. الكشف عن تفاصيل “الصفقة السرية” التي وضعها نتنياهو بين يدي ترامب

مصادر عبرية : قوات إندونيسية بالآلاف تتهيأ لدخول غزة

هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور مقرب من ترامب يتوعد مصر وتركيا وقطر

سموتريتش يقتحم نعلين: قرارات لتعزيز الاستيطان وإلغاء الحواجز في الضفة

عمرو موسى يحذر من "فخ" دولي للعرب

الشاباك: ختم "دولة فلسطين"على جوازات الغزيين عبر رفح ونتنياهو يطالب باستبداله..

لبنان.. اعترافات صادمة بخط اليد لجاسوس قاد الموساد لاغتيال نصرالله بمعلومات حساسة

الأخبار الرئيسية

شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية وشهيدة ثالثة شرق القطاع

أوامر للجيش الاسرائيلي بتنفيذ عمليات هجومية دون اعتبار لاتفاق ترامب ..استمرار الاغتيالات بغزة ونسف مبان جنوب وشمال القطاع

هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور مقرب من ترامب يتوعد مصر وتركيا وقطر

البيت الأبيض: ترمب يرفض ضم الضفة الغربية وإدانات دولية لقرارات الكابينت الاسرائيلي

فيدان: لا حرب وشيكة بين أمريكا وإيران وتغيير النظام عبر الغارات الجوية أمر وهمي لا يمكن تحقيقه