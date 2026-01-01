السلطات الإسرائيلية تهدم منزلين مأهولين في قرية برطعة الشرقية

رام الله/سما/

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منزلين مأهولين في برطعة الشرقية شمال غربي جنين في الضفة الغربية، بذريعة البناء دون ترخيص، وذلك بعد اقتحام المنطقة الشرقية من القرية وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى موقع الهدم.

وتعود المنازل إلى عائلة كبها، في وقت تواصل فيه السلطات تهديد عدد من منازل القرية بالهدم للذريعة ذاتها.

ورافقت عملية الهدم قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي و"حرس الحدود"، إلى جانب الآليات والجرافات التي شرعت بتنفيذ الهدم.

وتشهد قرية برطعة الشرقة في الآونة الأخيرة تصعيدًا في عمليات الهدم، إذ كانت السلطات قد هدمت قبل نحو أسبوعين خمسة مبانٍ تعود لعائلة كبها، شملت منازل ومحالًا تجارية ومخازن.

ويُشار إلى أن قرية برطعة الشرقية تتبع إداريًا لمحافظة جنين، وتتعرض لاستهداف متواصل ضمن سياسة هدم المنازل بحجة عدم الترخيص.