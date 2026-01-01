  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشاباك: الشرطة ترفض التعامل مع إرهاب المستوطنين لإرضاء بن غفير

الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك: الشرطة ترفض التعامل مع إرهاب المستوطنين لإرضاء بن غفير



القدس المحتلة / سما /

قال مسؤولون في الشاباك إن الشرطة ترفض تخصيص قوات ضد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، رغم أن الشرطة تعهدت في الماضي بتوجيه وحدات خاصة لمواجهة المستوطنين الإرهابيين، لكنها أصبحت ترفض بالمطلق توجيه قواتها للتعامل مع هؤلاء المستوطنين.

وحسب الشاباك، فإنه توجه مرارا إلى الشرطة وطالب بتوجيه قوات للتعامل مع المستوطنين الإرهابيين، وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مداولات خاصة على إثر تصاعد إرهاب المستوطنين، الذين أطلقوا النار على فلسطينيين وأحرقوا بيوتا، وتم الاتفاق خلال المداولات على أن تخصص الشرطة قوات خاصة تعمل إلى جانب الشاباك وقوات الجيش، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في جهاز إنفاذ القانون قوله إن "الشاباك لا يلقى تجاوبا من الشرطة بكل ما يتعلق بالتعاون ضد الجريمة القومية"، وهو الوصف المستخدم لإرهاب المستوطنين، وألمح إلى أن الشرطة تمتنع عن التعامل مع إرهاب المستوطنين بسبب تخوفها من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وقال إنه "واضح للجميع لماذا تتقاعس الشرطة".

وذكرت الصحيفة أن العلاقات بين اللواء اليهودي في الشاباك، الذي يتعامل مع المستوطنين الإرهابيين، وبين الشرطة، وخاصة لواء الضفة الغربية، وصلت إلى حد أزمة منذ تولي بن غفير منصبه الوزاري.

وأضافت أن التوتر بين الجانبين تصاعد في ظل قضية "المقربين من بن غفير"، وفي إطارها جرى التحقيق ضد قائد الوحدة المركزية للشرطة في لواء الضفة الغربية في حينه، أفيشاي معلم، الذي اشتبه بأنه تجاهل بشكل متعمد معلومات تلقاها من الشاباك وتتعلق بناشطي اليمين المتطرف الذي ينفذون اعتداءات إرهابية ضد فلسطينيين وامتنع عن تنفيذ اعتقالات في صفوفهم، وذلك بهدف إرضاء بن غفير والحصول على ترقية.

ويسود عدم ثقة بين الشاباك ومعلم، خاصة بعدما تبين في التحقيق ضد الأخير أنه اعتاد على تسجيل محادثات بينه وبين عناصر الشاباك، وقسم من هذه التسجيلات أدت إلى نقل رئيس اللواء اليهودي في الشاباك من منصبه، ما أدى إلى زيادة التوتر بين الجهازين، حسب الصحيفة.

الأكثر قراءة اليوم

غزة مقابل إيران.. الكشف عن تفاصيل “الصفقة السرية” التي وضعها نتنياهو بين يدي ترامب

مصادر عبرية : قوات إندونيسية بالآلاف تتهيأ لدخول غزة

هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور مقرب من ترامب يتوعد مصر وتركيا وقطر

سموتريتش يقتحم نعلين: قرارات لتعزيز الاستيطان وإلغاء الحواجز في الضفة

عمرو موسى يحذر من "فخ" دولي للعرب

الشاباك: ختم "دولة فلسطين"على جوازات الغزيين عبر رفح ونتنياهو يطالب باستبداله..

لبنان.. اعترافات صادمة بخط اليد لجاسوس قاد الموساد لاغتيال نصرالله بمعلومات حساسة

الأخبار الرئيسية

شهيدان وإصابات في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية وسط قطاع غزة

أوامر للجيش الاسرائيلي بتنفيذ عمليات هجومية دون اعتبار لاتفاق ترامب ..استمرار الاغتيالات بغزة ونسف مبان جنوب وشمال القطاع

هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور مقرب من ترامب يتوعد مصر وتركيا وقطر

البيت الأبيض: ترمب يرفض ضم الضفة الغربية وإدانات دولية لقرارات الكابينت الاسرائيلي

فيدان: لا حرب وشيكة بين أمريكا وإيران وتغيير النظام عبر الغارات الجوية أمر وهمي لا يمكن تحقيقه