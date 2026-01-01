  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يصدر قرارا بنشر مسودة “الدستور المؤقت” للدولة

الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصدر قرارا بنشر مسودة “الدستور المؤقت” للدولة



رام الله/سما/

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارا رئاسيا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت للدولة ودعوة المواطنين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم عليها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن عباس “أصدر قراراً رئاسيا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، وفي وسائل النشر التي تقررها اللجنة”.

وأضافت أن “القرار يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة، خلال فترة تمتد إلى ستين يوماً من تاريخ نشر القرار”.

وأوضحت أن لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت ستتولى تسلم الملاحظات وتنظيمها ودراستها.

وذكرت أنه “سيتم تصنيف الملاحظات إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني”.

ووفق القرار الرئاسي، ستعد لجنة التنسيق والصياغة تقريرا مفصلا بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، ليُرفع إلى الرئيس عباس لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور.

وحسب نص القرار فإن “الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية”.

وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن عباس في بيان رئاسي، تكليف الجهات الفلسطينية المختصة، بإنجاز دستور مؤقت لدولة فلسطين، على أن يُنجز خلال ثلاثة أشهر، ويشكّل قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة.

كما أصدر عباس في 2 فبراير/ شباط الجاري، مرسوما رئاسيا دعا الشعب فيه إلى المشاركة في انتخاب المجلس الوطني (أعلى هيئة في منظمة التحرير الفلسطينية)، بتاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.

وتأتي هذه التطورات وسط مطالبات عربية وإقليمية ودولية للسلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات سياسية في مؤسساتها وبمنظمة التحرير، خاصة مع تزايد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اعترف 11 بلدا بدولة فلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو، ما رفع الإجمالي إلى 159 من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

غزة مقابل إيران.. الكشف عن تفاصيل “الصفقة السرية” التي وضعها نتنياهو بين يدي ترامب

خرجوا من نفق .. الجيش الإسرائيلي يزعم تصفية 4 مقاومين في اشتباك شرق رفح

مصادر عبرية : قوات إندونيسية بالآلاف تتهيأ لدخول غزة

تحول جذري في الضفة: قرارات إسرائيلية تنهي حقبة أوسلو وتفرض الضم المؤسساتي

هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور مقرب من ترامب يتوعد مصر وتركيا وقطر

سموتريتش يقتحم نعلين: قرارات لتعزيز الاستيطان وإلغاء الحواجز في الضفة

عمرو موسى يحذر من "فخ" دولي للعرب

الأخبار الرئيسية

أوامر للجيش الاسرائيلي بتنفيذ عمليات هجومية دون اعتبار لاتفاق ترامب ..استمرار الاغتيالات بغزة ونسف مبان جنوب وشمال القطاع

هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور مقرب من ترامب يتوعد مصر وتركيا وقطر

البيت الأبيض: ترمب يرفض ضم الضفة الغربية وإدانات دولية لقرارات الكابينت الاسرائيلي

فيدان: لا حرب وشيكة بين أمريكا وإيران وتغيير النظام عبر الغارات الجوية أمر وهمي لا يمكن تحقيقه

مصادر عبرية : قوات إندونيسية بالآلاف تتهيأ لدخول غزة