ترامب يدرس استئناف التجارب النووية الأمريكية

القدس المحتلة / سما /

يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطوات الأولى نحو توسيعٍ كبير لمخزون بلاده من الأسلحة النووية، واستئناف التجارب النووية، وهي خطوة لم تحدث منذ أوائل التسعينيات.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، ففي الأسبوع الذي انتهى فيه آخر اتفاق نووي كان لا يزال يحد من قدرات الولايات المتحدة وروسيا ، تُشير الإدارة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تدخل حقبة نووية جديدة.

منذ يوم الخميس الماضي، حين انتهت صلاحية معاهدة ستارت الجديدة - التي حدّت من قدرة القوتين على نشر 1550 رأسًا حربيًا على الصواريخ والغواصات والقاذفات - بدأت سلسلة من الإشارات العلنية من الجانب الأمريكي. رفض ترامب عرضا غير ملزم من فلاديمير بوتين لتمديد المعاهدة ريثما تُجرى مفاوضات بشأن اتفاقية جديدة، وأرسل وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح، توماس دينانو، للتحدث في جنيف، ثم استأنف زيارته إلى إسرائيل.

في جنيف، ادّعى دينانو أن الاتفاقية السابقة "فرضت قيودًا أحادية الجانب على الولايات المتحدة غير مقبولة"، وأشار إلى أن ترامب قد انسحب بالفعل من معاهدتين أخريين مع روسيا، وهما معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى ومعاهدة الأجواء المفتوحة، مُشيرًا إلى انتهاكات من جانب موسكو.

من بين الخطوات الجارية رفع الحصار المفروض على أربعة من أصل 24 منصة إطلاق صواريخ على متن غواصات أوهايو النووية. سيعيد هذا الإجراء مئات الرؤوس الحربية الإضافية إلى الخدمة العملياتية.

هذه الغواصات قادرة على إطلاق صواريخ نووية إلى مدى عابر للقارات، وستضع هذه الخطوة حداً للقيود التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عام 2010. لكن الابتكار الأبرز قيد الدراسة، كما ذكرنا، هو العودة إلى التجارب النووية. أُجريت آخر تجربة نووية للولايات المتحدة عام 1992 في موقع بولاية نيفادا.

لم تُجر الولايات المتحدة أي تجربة نووية منذ عام 1992، رغم عدم تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996.

وفي العام الماضي، أمر ترامب بمراجعة استئناف التجارب النووية، قائلاً إنه إذا فعلت روسيا والصين ذلك، فإن واشنطن "مسموح لها أيضاً بالتصرف على قدم المساواة".

فُسِّرت تصريحات ترامب بشكل مختلف في الأوساط النووية: فقد اعتقد بعض الخبراء أن ترامب كان ينوي العودة إلى نوع التجارب التي أحدثت اضطرابًا في لب الأرض خلال حقبة الحرب الباردة، بينما جادل آخرون بأنها تجارب "ضئيلة"، أي أنها لا تُحدث سطحًا قابلًا للقياس الزلزالي. هذه التجارب غير قابلة للكشف عمليًا، وتُشكّل منطقة رمادية قانونيًا فيما يتعلق بالمعاهدة التي تحظر الانفجار الكامل - أو "الانفجار الصفري" - في التجارب النووية من أي نوع.

في جنيف، ادعى دينانو أن بكين قد أجرت بالفعل مثل هذه الاختبارات، بما في ذلك اختبارٌ أُجري تحديدًا في 22 يونيو/حزيران 2020 ، وحاول تقديم أدلة على أن الصين تُخفيها باستخدام وسائل تقنية متطورة.

وقال إن الصين تستخدم تقنية الفصل (وهي وسيلة لعزل الانفجار بحيث لا يخترق قشرة الأرض) باستخدام حاويات مغلقة ذات جدران فولاذية سميكة. ولم يُفصّل دينانو معنى هذا الاتهام، لكنه كرّر عبارة "على قدم المساواة"، مما قد يُوحي بأن الولايات المتحدة تعتزم التصرّف بالطريقة نفسها.

أعلنت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO)، المسؤولة عن الرصد العالمي للانتهاكات النووية، أنها لم ترصد أي انفجار في التاريخ المذكور، بل إن هناك خلافًا داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي حول ما إذا كانت الصين قد أجرت بالفعل تجربة نووية.

ومع ذلك، قدم دينانو مزاعمه كحقائق دامغة. ووفقًا للدكتور تيري والاس، الرئيس السابق لمختبر لوس ألاموس الوطني، "فاجأتني كلمات دينانو. فقد قيلت دون أي تحفظات، وهذا المجال مليء بالغموض".

أثارت الخطوة الأمريكية ردود فعل متباينة في الداخل أيضاً. وقالت جيل روبي، التي كانت ترأس حتى وقت قريب مديرية الأمن النووي بوزارة الطاقة، لصحيفة نيويورك تايمز: "الأمر محير للغاية. ليس من الواضح تماماً ما يفعلونه، أو إلى أين سيؤدي ذلك".

وتُمثل خطوة ترامب - سواء أكانت تكتيكًا تفاوضيًا أم بداية لسياسة جديدة - تحولًا في الموقف الأمريكي تجاه الأسلحة النووية منذ عهد الرئيس رونالد ريغان. إن نهاية عهد الاتفاقيات، وتزايد الغموض حول التجارب النووية الجديدة، يُعيدان ديناميكيات الحرب الباردة إلى الواجهة. لكن هذه المرة، لم يعد النظام القديم مُلزمًا لأي طرف.