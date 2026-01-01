  1. الرئيسية
غوتيريش: قرار إسرائيل بشأن الضفة الغربية يقوّض حل الدولتين

الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش: قرار إسرائيل بشأن الضفة الغربية يقوّض حل الدولتين



وكالات - سما-

أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يوم الاثنين، عن قلقه العميق إزاء ما يُسمى بـ "مجلس الأمن الإسرائيلي" الذي يجيز سلسلة من الإجراءات الإدارية والتنفيذية في منطقتي (أ) و(ب) بالضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن المسار الحالي على الأرض، بما في ذلك هذا القرار، يقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.

وأكد غوتيريش، في بيان، إن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ونظامها والبنية التحتية المرتبطة بها، لا تتمتع بأي شرعية قانونية وهي مخالفة صارخة للقانون الدولي، بما في ذلك القرارات الأممية ذات الصلة.

وشدد على أن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليست مجرد عوامل زعزعة للاستقرار، بل – كما ذكرت محكمة العدل الدولية – غير قانونية.

وحث غوتيريش إسرائيل على التراجع عن هذه الإجراءات والحفاظ على الطريق الوحيد نحو السلام الدائم،بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وأحكام القانون الدولي.

