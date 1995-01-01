منظمة الشفافية الدولية: العالم يغرق في الفساد من الدنمارك إلى جنوب السودان

تعد الدنمارك أقل دول العالم فسادا حتى عام 2025، برصيد 89 نقطة، أي أقل بنقطة واحدة فقط عن عام 2024. تليها فنلندا (88 نقطة)، ثم سنغافورة (84 نقطة)، ونيوزيلندا (83 نقطة)، التي حافظت على مراكزها في التصنيف.

وتحتل النرويج المركز الخامس (81 نقطة)، بعد أن كانت في المركز السادس في العام السابق. وتضم قائمة العشرة الأوائل لعام 2025 أيضًا السويد، وسويسرا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وألمانيا.

تحتل المملكة المتحدة المرتبة العشرين في المؤشر، والإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة والعشرين، وفرنسا المرتبة السابعة والعشرين، وليتوانيا تليها مباشرة. أما الولايات المتحدة فتحتل المرتبة الثلاثين وتشيلي المرتبة الثانية والثلاثين، وكوريا الجنوبية المرتبة الثالثة والثلاثين.

وكانت ليتوانيا وتشيلي وكوريا الجنوبية قد احتلت مراكز متأخرة عن إسرائيل في المؤشر العام الماضي، لكن هذا العام، كما ذكرنا، تحتل إسرائيل المرتبة الخامسة والثلاثين، متقدمة بستة مراكز فقط على قطر، وتسعة مراكز فقط على السعودية.

فيما انخفضت نتيجة إسرائيل لعام 2025 إلى 62 نقطة، ما وضعها في المرتبة 35 على المؤشر، الذي ركز هذه المرة على العلاقة بين الفساد والحفاظ على القيم الديمقراطية.

وتُظهر البيانات المنشورة صباح اليوم (الثلاثاء) أن إسرائيل تراجعت نقطتين مقارنةً بالعام الماضي، حين كانت في المرتبة 30 عالميًا (الأقل فسادًا، والأكثر فسادًا في المرتبة 182) في مؤشر مدركات الفساد العالمي.

تحتل الصين المرتبة 75 على المؤشر، متقدمةً بخمسة مراكز فقط على جنوب أفريقيا.

وتحتل تركيا المرتبة 127، وإيران المرتبة 154، وروسيا المرتبة 158. أما كوريا الشمالية فتحتل المرتبة 172، متقدمةً بمركز واحد فقط على سوريا.

وتختتم القائمة بجنوب السودان، التي تتقدم قليلاً على الصومال وفنزويلا وليبيا واليمن، وجميعها دول تعاني من عدم الاستقرار والصراعات الداخلية.

يصدر مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية منذ عام 1995، ويُصنّف سنوياً نحو 180 دولة، ويهدف أحد أهدافه إلى تمكين رجال الأعمال من تقييم مستوى الفساد في الدول التي يفكرون في إقامة علاقات تجارية معها.

يدرس مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، كما هو مذكور، العلاقة بين الفساد والإضرار بنسيج القيم الديمقراطية في الدول عموماً، واستقلال القضاء والإعلام خصوصاً.

وتشير البيانات إلى أن وضع 31 دولة فقط منها قد تحسن منذ عام 2012. بينما بقي وضع نحو 100 دولة على حاله على مر السنين، وتدهور وضع نحو 50 دولة بشكل ملحوظ. وتشير بيانات المؤشر إلى أن الفساد يتفاقم في جميع أنحاء العالم، حتى أن الديمقراطيات الراسخة تشهد ازدياداً في الفساد في ظل ضعف القيادة.

أظهر المؤشر أن حتى الديمقراطيات التي عادةً ما تتعامل مع الفساد بشكل أفضل من الديمقراطيات الاستبدادية أو التي تعاني من عيوب، تشهد تراجعًا مقلقًا في أدائها.

وقد أثر هذا التوجه على العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا، فضلًا عن أجزاء من أوروبا، مثل المملكة المتحدة وفرنسا والسويد. ومن الأنماط المقلقة الأخرى التي برزت، تزايد القيود التي تفرضها العديد من الدول على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

وتشير أحدث البيانات أيضًا إلى انخفاض عدد الدول التي سجلت أكثر من 80 نقطة من 12 دولة قبل عقد من الزمن إلى خمس دول فقط هذا العام. علاوة على ذلك، من بين 182 دولة شملها مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2025، لم تحصل أي دولة على العلامة الكاملة البالغة 100 نقطة. وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فقد انخفض متوسط نقاط مؤشر مدركات الفساد العالمي إلى 42 نقطة، وهو أدنى مستوى له في العقد الماضي، وأقل من الحد الأدنى للنجاح.

دعت منظمة الشفافية الدولية (TI) قادة العالم إلى زيادة إنفاذ القوانين والمعاهدات الدولية وإجراء إصلاحات تعزز الشفافية؛ وحماية الحيز المدني من خلال إنهاء الهجمات على الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والمبلغين عن المخالفات؛ وسد الثغرات التي تسمح بتدفق الأموال الفاسدة وضمان الشفافية فيما يتعلق بالملكية الحقيقية للشركات والصناديق الاستئمانية والأصول.

كما يُعدّ المؤشر وسيلةً لتقييم فرص ممارسة الأعمال التجارية في إسرائيل مع معظم دول العالم.