الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكو الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا الى غائم ومغبرا بارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفبفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحرمتوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا ودافئا نسبياً ومغبرا حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وخلال ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية شرقية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .