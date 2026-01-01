  1. الرئيسية
بريطانيا تحذر إسرائيل: تراجعوا فورا عن تغيير جغرافية فلسطين بالضفة

الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا تحذر إسرائيل: تراجعوا فورا عن تغيير جغرافية فلسطين بالضفة



القدس المحتلة / سما/

 أدانت بريطانيا، بأشد العبارات القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، داعية إلى التراجع عنها فورا.

وأكدت الحكومة البريطانية أن أي خطوات أحادية الجانب تهدف إلى تغيير الجغرافيا الفلسطينية أو تركيبتها السكانية تُدعدّ غير مقبولة وتشكل انتهاكاً صريحا للقانون الدولي، مشددة على مطالبتها إسرائيل بالعدول الفوري عن هذه القرارات.

وصادقت حكومة الاحتلال على سلسلة قرارات للاستيلاء على أراض الضفة وهدم منازل المواطنين مما أثارت غضباً واسعاً في العالم العربي ،ط.

القرارات المُعتمدة من المتوقع أن تُحدث تغييرات جذرية في إجراءات الاستحواذ على الأراضي في الضفة الغربية، ما يسمح لدولة الاحتلال بهدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ). وشراء اراضي ومنازل الفلسطينيين عقب إلغاء قانون اردني يمنع بيع الأراضي لغير العرب.

