الاحتلال: لا يوجد أنفاق تعبر من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل

القدس المحتلة/سما/

قال نائب قائد لواء "ألكسندروني" في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش يعلم "بيقين" عدم وجود أنفاق تعبر من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال تواصل العمل على كشف وتدمير البنى التحتية تحت الأرض داخل ما وصفه بالمحيط الأمني والمناطق الخاضعة لسيطرة الجيش.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الضابط، قوله إن التقدم التكنولوجي لدى الجيش يتيح قدرات دقيقة على الكشف والمراقبة، ويوفر صورة واضحة عن الواقع تحت الأرض، مضيفًا أن "التهديد بعبور أنفاق إلى داخل إسرائيل يكاد يكون غير موجود"، وأن الجهد الحالي يتركز على ما تبقى من بنى تحتية داخل المجال العملياتي في القطاع.

وأوضح أن جيش الاحتلال نشر عدة خطوط دفاع باتجاه "الخط الأصفر"، وأن الجيش مستعد للتعامل مع تهديدات متغيرة، في ظل وجود مناطق مليئة بالأنقاض قد تنطلق منها محاولات تسلل أو استخدام طائرات مسيّرة. وأضاف أن النشاط العسكري يمتد حتى هذا الخط.

وادعى الضابط أن حركة حماس تواصل "تحدي" الجيش في تلك المناطق، وتحاول استغلال ما وصفها بالقيود الأخلاقية والعملياتية، مؤكدًا أن تعليمات فتح النار شهدت تعديلات مع زيادة "دقة استخدام القوة".

وأشار إلى وقوع اشتباك قبل نحو أسبوعين خلال نشاط عسكري ليلي، أُصيب خلاله قائد سرية وتم نقله للعلاج، فيما أعلن الجيش لاحقا قتل "مسلحين" اثنين.

من جانبه، قال ضابط إسرائيلي رفيع إن حماس تحافظ على جاهزية عملياتية عالية وبأنماط عمل تشبه، بحسب وصفه، وحدات الرضوان التابعة لحزب الله في لبنان، لكنها لا تنفذ في هذه المرحلة عمليات هجومية واسعة.

وأضاف أن أي مسلح يعبر الخط الأصفر يتم قتله، معتبرًا المنطقة استراتيجية لا يمكن لإسرائيل التخلي عنها.

وفي سياق متصل، أشار نائب قائد اللواء إلى تسجيل نسب التحاق مرتفعة جدًا في صفوف قوات الاحتياط، قال إنها تقترب من 100%، مؤكدًا وجود ما وصفه بـ "التزام مدني ووطني" لدى الجنود.