مصادر عبرية : قوات إندونيسية بالآلاف تتهيأ لدخول غزة

القدس المحتلة/سما/

تجري الاستعدادات لاستيعاب آلاف الجنود الإندونيسيين الذين سيتم دمجهم في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة .

وبحسب قناة كان الإسرائيلية لم يتم تحديد موعد وصول الجنود بعد، ولكن ستكون أول قوة أجنبية من المتوقع وصولها إلى غزة.

من المتوقع أن تتمركز القوات الإندونيسية في المنطقة الواقعة جنوب قطاع غزة، بين رفح وخان يونس.

وأفادت القناة بأن المنطقة جاهزة، وأن بناء المباني السكنية فيها سيستغرق عدة أسابيع. وتشير التقديرات إلى أن هذا العدد يبلغ حوالي عدة آلاف من الجنود الإندونيسيين.

في غضون ذلك، كُشف اليوم أن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو من المتوقع أن يصل إلى واشنطن في 19 فبراير/شباط للمشاركة في اجتماع مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس دونالد ترامب. وكان سوبيانتو قد صرّح سابقاً بأن بلاده مستعدة لإرسال 20 ألف جندي إلى غزة.