4 شهداء وإصابات بخروقات إسرائيلية متواصلة لـ "هدنة غزة"

القدس المحتلة/سما/

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات نسف وقصف جوي ومدفعي، وتحليق مكثف للطيران الحربي، وإطلاق نار من الزوارق البحرية في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، مساء اليوم، في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بحي النصر غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مصدر طبي في مستشفى الشفاء ارتقاء شهيد برصاص قوات الاحتلال في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واستشهد، بعد ظهر اليوم، وفق ما أفادت مصادر محلية وطبية، المزارع خالد بركة؛ إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال، شرقي دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأصيب اليوم الإثنين، صيادان فلسطينيان بنيران مسيّرة إسرائيلية، على شاطئ بحر مدينتي رفح وخانيونس، جنوب قطاع غزة.

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قصفًا مدفعيًا على عدة مواقع شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي مقطع فيديو متداول، ظهرت مجندة إسرائيلية تطلق النار بلا تمييز على منازل وخيام المواطنين في غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية، بعد ظهر اليوم الإثنين، النار باتجاه مدرسة الفلاح في منطقة عسقولة بحيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأطلقت زوارق حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، قذائفها صوب مياه بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وألقت طائرة مُسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر"، بعد ظهر اليوم الإثنين، قنبلة شرقي حيّ التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وذكر سكان محليون أن طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" استهدفت بإطلاق النار، صباح اليوم، مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال الحربية، قد استهدفت بسلسلة غارات جوية فجر اليوم الإثنين، عددًا من منازل عائلتي أبو زيد وأبو غالي، في حي الرقب الغربي، ببلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ففي مدينة غزة، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في مناطق انتشاره بحي الزيتون جنوب شرقي المدينة، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف الحي، إلى جانب سماع انفجارات عنيفة ومتتالية شرق غزة، ناجمة عن تفجير روبوتات مفخخة وتنفيذ عمليات نسف إضافية.

وفي جنوب قطاع غزة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مناطق شرقي مدينة خان يونس، تزامنًا مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء جنوب القطاع.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة خان يونس، في إطار تصعيدها الميداني المتواصل.

وفي السياق ذاته، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في مياه بحر خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأمس الأحد، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 6 مدنيون ارتقوا شهداء؛ بينهم شهيدان متأثران بجراحهما، نتيجة استم