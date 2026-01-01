القسام يحذّر من تعاون العملاء مع الاحتلال

غزة /سما/

قالت كتائب القسام، إن ممارسات العملاء بحق أبناء الشعب الفلسطيني وعناصر المقاومة، تعبّر عن تماهٍ كامل مع الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ لأجنداته وتبادل للأدوار معه.

وأوضحت القسام في تغريدة على قناة "التلغرام"، أن هذه المجموعات تنشط في مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي وتحت حمايته، معتبرة أن استهداف المدنيين وملاحقة المقاومة لا يعكس قوة، بل محاولة لإثبات الوجود عبر وسائل وصفَتها باليائسة.

وأكدت أن مصير أدوات الاحتلال سيكون الزوال والمحاسبة، مشددة على أن الاحتلال لن يتمكن من حمايتهم من رد فعل الشعب الفلسطيني.

ووجهت كتائب القسام التحية لعناصرها المحاصرين في منطقة رفح، مؤكدة أنهم رفضوا الاستسلام وفضلوا القتال حتى النهاية، وأن قصتهم ستبقى حاضرة في ذاكرة الأجيال القادمة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، استهداف أربعة مقاومين كانوا محاصرين داخل أنفاق في مدينة رفح أثناء محاولتهم الانسحاب.

وظهر المتعاون مع الاحتلال غسان الدهيني إلى جانب جثامين الشهداء، حيث عبّر عن فرحه بالحادثة ونسب تنفيذها إلى مجموعته.

وأثار هذا الظهور موجة غضب واسعة، في ظل اتهامات له بالتعاون مع الاحتلال، بعدما وجّه الدهيني رسالة إلى والدة أحد الشهداء تضمّنت عبارات شماتة، ما فاقم حالة الاستياء الشعبي من تصرفاته.

ويوم الجمعة الماضية، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "إسرائيل" تنفق عشرات الملايين من الشواقل، على العصابات المسلحة التي تخدمها في مناطق عدة بقطاع غزة.

وبينت "يديعوت أحرونوت" أن جهاز الشاباك وبالتعاون مع الجيش، هما من يديران تلك العصابات المسلحة، مؤكدةً أنه يتم تزويدهم بكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

ولم تستبعد الصحيفة أن يتم الاعتماد على هذه العصابات كحل تكتيكي قصير الأمد، من خلال إرسال عناصرها للبحث عن عناصر "حماس" في الأنفاق داخل منطقة الخط الأصفر، أو فوق الأرض بين أنقاض المنازل المدمرة، وذلك للحد من أي خطر قد يتعرض له جنود الجيش الإسرائيلي.