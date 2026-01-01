  1. الرئيسية
الإثنين 09 فبراير 2026 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط ويبعد مقدسيين عن الأقصى



القدس المحتلة / سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وسط انتشار واسع في شوارعه وأحيائه.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام خلال اقتحامها مخيم شعفاط، ما أدى إلى حالة من التوتر في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، سلّمت سلطات الاحتلال الشاب المقدسي محمد عوض قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع قابل للتجديد، كما أصدرت قرارا مماثلا بحق الشاب المقدسي بلال سرحان، في إطار سياسة الإبعاد المتواصلة بحق المقدسيين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة التصعيد والتضييق التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أهالي القدس، واستهداف المرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

