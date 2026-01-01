مصطفى يلتقي مسؤولين دوليين ويحذر من خطورة الضم والتوسع الاستيطاني

رام الله / سما/

شدد رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال لقائه اليوم الإثنين، في مكتبه برام الله، مسؤولين دوليين، على أن قرارات حكومة الاحتلال الأخيرة وإجراءاتها المستمرة في الضفة الغربية تهدف إلى مضاعفة مشاريع ومخططات الضم والتوسع الاستيطاني، وتدمير وتقويض مؤسسات دولة فلسطين وحل الدولتين، داعيا المجتمع الدولي إلى تحركات جدية وخطوات فعلية لوقف هذه الخطوات المتصاعدة، محذرا من أن تكرر إسرائيل ما نفذته في قطاع غزة في الضفة الغربية.

وبحث مصطفى مع الحضور أهمية مضاعفة الجهود والتنسيق المشترك لدعم وتكثيف جهود الإغاثة والتعافي في قطاع غزة، والجهود الدولية لتثبيت المرحلة الثانية في قطاع غزة، وضمان عدم العودة إلى الحرب، وتسريع عمليات التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد رئيس الوزراء استمرار عمل مؤسسات دولة فلسطين في قطاع غزة، خاصة تقديم خدمات التعليم والصحة والمياه والعديد من القطاعات الأخرى، والعمل مع الشركاء الدوليين ومختلف الأطراف على تخفيف معاناة أبناء شعبنا في القطاع.

من جانبهم، أكد الحضور رفضهم للخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، وتأكيدهم على دعم مؤسسات دولة فلسطين ووحدة قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل المشترك على تخفيف معاناة أبناء شعبنا في القطاع ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية.

وضم الاجتماع ممثلين عن الرباعية الدولية، كندا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، وهولندا، بحضور وزراء العدل، والمالية والتخطيط، والتنمية الاجتماعية، والأشغال العامة والإسكان.