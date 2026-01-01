بيت لحم : الاحتلال يُخطر بوقف البناء في عشرة منازل في المنيا

بيت لحم/ سما/

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عشرة منازل بوقف البناء فيها، في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس المجلس القروي زايد كوازبة، بأن قوات الاحتلال أخطرت عشرة منازل بوقف البناء فيها بحجة إضافات دون ترخيص.

وعُرف من أصحاب المنازل: رئيس المجلس القروي وله أربع شقق، وإبراهيم محمود فروخ طابقان، وجميل محمد شلالدة طابقان، وشقيقه عوني طابقان.

وأشار كوازبة إلى أن هذا الإجراء يُعتبر خطوة جديدة تُضاف إلى سلسلة طويلة من الممارسات التعسفية والعنصرية التي تستهدف أهالي القرية، ويأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على السكان الفلسطينيين ودفعهم إلى ترك أراضيهم.

وأضاف أن القرية تتعرض بشكل شبه يومي لانتهاكات متكررة، تتنوع بين استهداف المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم، والاعتداء على الممتلكات، وفرض القيود المشددة على البناء، وصولا إلى إصدار إخطارات الهدم بحق المنازل والمنشآت السكنية والزراعية.

وأشار إلى أن هذه الإخطارات تشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن عشرات العائلات الفلسطينية واستقرارها، وتُعمّق معاناة السكان، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها المنطقة، وتؤكد مجددًا إصرار سلطات الاحتلال على فرض واقع قسري يخالف بشكل صارخ القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في السكن والأمن والحياة الكريمة.

وطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، وكل الجهات ذات العلاقة بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية لأهالي قرية المنيا، والعمل على محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.