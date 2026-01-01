  1. الرئيسية
مستوطنون يعرقلون جولة لمحافظ سلفيت وممثل روسيا

الإثنين 09 فبراير 2026 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما/

اعترض مستوطنون، اليوم الإثنين، وفداً ضمّ محافظ سلفيت مصطفى طقاطقة، وممثل روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السفير غوتشا بواتشيدزه، والوفد المرافق لهما، أثناء جولة ميدانية في منطقة واد المطوي بمدينة سلفيت، نظّمتها محافظة سلفيت لوفد الممثلية الروسية.

وجاءت الجولة للاطلاع على حجم الاعتداءات الاستيطانية ومتابعة أوضاع المزارعين المتضررين في المنطقة المهددة بالتوسع الاستيطاني، حيث أقدم المستوطنون على اعتراض مركبة السفير ومركبة تابعة لمحافظة سلفيت، ووجّهوا تهديدات لفظية للوفد، ومنعوهم من استكمال الجولة والتواجد في الموقع.

وأكد المحافظ طقاطقة أن هذه الاعتداءات تشكّل إرهاباً منظماً من قبل المستوطنين المدعومين من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، محمّلاً السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين والأراضي الفلسطينية، ومطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لضمان حماية المدنيين والوفود الرسمية.

من جانبه، أعرب السفير غوتشا بواتشيدزه عن قلقه البالغ إزاء الحادث، مؤكداً ضرورة احترام القانون الدولي وحماية الوفود الرسمية والمواطنين من أي اعتداءات.

