  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

يديعوت: بهذه الطريقة تجند إيران جواسيس لها داخل "إسرائيل"

الإثنين 09 فبراير 2026 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: بهذه الطريقة تجند إيران جواسيس لها داخل "إسرائيل"



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الاثنين، إن مخابرات الاحتلال رصدت نمطا متصاعدات، من محاولات التجسس الإيرانية في فلسطين المحتلة، تعتمد على التصيد الاحتيالي الواسع عبر الإنترنت مستهدفة أكبر عدد من الأشخاص دون تمييز.

  وأضافت: "الإيرانيون لا يستخدمون صناة صيد، بل شبكة كاملة، يغرقون الفضاء الرقمي بكم هائل من الرسائل والمنشورات، أملا في استدراج من يستجيب لها، ثم تبدأ المهام بإجراءات بسيطة، مثل تعليق أو منشورات، ثم اختبارات أولية، قبل أن تتدرج لأنشطة أكثر خطورة بينها أعمال تخريب كحرق المركبات".   وقالت الصحيفة: "حتى اليوم قدمت نحو 35 لائحة اتهام بتهم التجسس، شملت قرابة 60 متهما، وفي بعض القضايا خلايا كاملة ضمت عشرات الأشخاص".

ولفتت إلى أن التهمة الأكثر شيوعا، تتمثل في "التواصل مع عميل أجنبي"، وشملت جنود أحتياط وضباطا على رأس خدمتهم في جيش الاحتلال، وفي إحدى الحالات طلب من أحد العاملين في منظومة القبة الحديدية تصوير النظام.

  وأشارت التحقيقات إلى صعوبة رسم صورة نمطية للجواسيس، إذ قد يكون المتورط يهوديا من بيت شيمش، أو من سكان القدس، أو مهاجرا جديدا من دول مثل أذربيجان.   وقالت إن جميع المتهمين، تلقوا أموالا مقابل تعاونهم، غالبا عبر مكاتب صرافة أو باستخدام العملات الرقمية، كما سجلت حالة لشخص من مرتفعات الجولان بادر بنفسه إلى التواصل مع جهات إيرانية.   وعادة ما يتم الاتصال الأولي عبر عمليات تصيد احتيالي قد يقع ضحيتها أي شخص عادي، ويعرب مسؤولو الاحتلال عن قلقهم من أن "المجتمع الإسرائيلي، رغم معرفته بطبيعة التهديد الإيراني، لا يزال يضم أفرادا مستعدين للتعاون مع طهران، بمن فيهم جنود ومخبرون".

الأكثر قراءة اليوم

لافتة في ساحة فلسطين بطهران تثير الرعب في تل ابيب..ما الذي تخبئه ايران للدولة العبرية ؟ ..

بسبب دعوى لعائلات قتلى اسرائيليين بغزة ..احباط خطة اقامة فندق لـ"بشار المصري" بالقدس باللحظة الأخيرة

مكذبا رواية نتنياهو واتهمه بمحاولة تحريف الحقائق.. وزير إسرائيلي سابق يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال حسن نصر الله

اعتقال منفذ محاولة اغتيال الضابط الروسي فلاديمير أليكسييف في دبي وتسليمه لروسيا

تبون: ما يمس السعودية يمسنا والعلاقات مع مصر قائمة على “تضامن متبادل”.

مهووس بالجنس و"كاندي كراش" .. كشف تفاصيل جديدة عن حياة الأسد

إيران أبلغت” واشنطن : سنضرب إسرائيل قبل وصول طائراتكم وصواريخكم” وسمقصف مشاريع إستراتيجية في أذربيجان ..

الأخبار الرئيسية

ترامب يدعو قادة دوليين إلى الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" .. قائمة بالدول التي رفضت والاخرى رفضت

خرجوا من نفق .. الجيش الإسرائيلي يزعم تصفية 4 مقاومين في اشتباك شرق رفح

إيران أبلغت” واشنطن : سنضرب إسرائيل قبل وصول طائراتكم وصواريخكم” وسمقصف مشاريع إستراتيجية في أذربيجان ..

تحول جذري في الضفة: قرارات إسرائيلية تنهي حقبة أوسلو وتفرض الضم المؤسساتي

مجمع خاص.. إسرائيل تكشف عن خطة تطبيق "الإعدام" بحق الأسرى وسيبدأون بعناصر النخبة